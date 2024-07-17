黑白集／大法官成綠打手 民選獨裁的惡果

現任15名大法官皆為前總統蔡英文提名，其中，司法院長許宗力有再任之違憲爭議，其他大法官意識形態欠缺多元，均受到質疑。（本報資料照片）

賴總統用棒球賽比擬國會改革釋憲案，喊話在野黨：如若不從，將得面對噓聲和青鳥。賴總統似乎用錯了哏。哪有一場正規棒球賽，所有裁判、觀眾都被指定支持其中一邊的？少林足球 才是這種玩法。賴清德 的話讓人聯想到電影裡惡魔隊總教頭名言：「裁判、旁證、主辦全都是我的人，怎麼跟我鬥？」

解釋法律是否合憲，目的在節制掌權者之作為，維護國家和人民利益，而非政爭工具。賴清德是釋憲聲請方，卻當成棒球賽，把權力得失置於政治秩序與民主制衡之上，把人民矮化成看台觀眾。於是，民眾看到大法官 努力幫總統打憲法官司，看到台南地院為議長賄選犯嫌辯護，荒謬如出一轍。

大法官踢少林足球，是民選獨裁的惡果。15名大法官全由蔡英文提名，經綠委過半的前兩屆國會通過。清一色綠到出汁，形同15個沒黨證的郭國文，正是「都是我的人」寫照。

比電影狠絕的是，賴清德備妥番外篇「足球流氓」。他召喚青鳥，不只恐嚇在野黨，也敲打大法官要識時務。四成總統操弄街頭民粹，討伐六成在野黨，這才是「用民主反民主」。

少林足球裡，裁判將惡魔隊人身攻擊判成「出界」，主角質問「是踢球還是打人？」對手得意說，「我就是打人，把你整隊打殘廢」。大法官諸公是釋憲，還是配合鬥倒在野黨？