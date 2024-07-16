新加坡男子臉書恐嚇韓國瑜 調查報告顯示嫌犯有妄想症

台灣立法院長韓國瑜。(記者林伯東／攝影)

一名新加坡 男子先前因臉書 訊息恐嚇台灣立法院長韓國瑜 及國民黨立委羅智強遭逮，這名男嫌14日認罪且稱是要「測試」政治人物是否已讀不回，調查報告顯示他患有妄想症。

國民黨立委羅智強今年3月收到炸彈恐嚇訊息，內容揚言要炸立法院長韓國瑜等字詞，北市警方初查為境外IP。刑事局當時說，經和新加坡警方聯手偵辦，已查獲53歲男嫌。

新加坡媒體聯合早報等媒體報導，調查報告顯示，這名男嫌有妄想症，承認根據「防止騷擾法令」（Protection from Harassment Act）提出的3項指控，另一項交由法官判斷量刑。

報導指出，男嫌在臉書發訊息，要求台灣政治人物採用他設計的水力發電廠，但未獲回應，便向韓國瑜及羅智強發出炸彈恐嚇訊息，以「測試」對方是否看得到訊息、刻意不回。

根據調查，男嫌先前透過臉書私訊一些政治人物，要求對方停止建造更多燃煤電廠，改為採用他設計的水力電廠。他認為，燃煤電廠會導致台灣人民生病，而水力電廠產生乾淨和可再生的能源。但他並未得到任何答覆。

法官已要求對男嫌評估是否適合接受強制治療，男嫌將在8月26日被判刑。強制治療令將使某些可治療的精神疾病的犯罪者，接受最長3年的治療。

羅智強3月2日在臉書發文指出，收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強及立法院。台北市警方經查發現嫌疑人網際網路協定位址（IP）在境外，將調閱相關申登人資料偵辦。

警政署刑事局日前表示，3月2日當天獲知後便協助調查，經調閱分析犯嫌登入IP位址及比對照片，發現1名新加坡籍男子涉嫌重大。刑事局隨即請駐新加坡聯絡官洽新加坡警方協助調查，經新加坡警方審視相關事證，確認男子涉有重嫌，並於3月4日逮捕到案，同時扣留相關上網設備以進一步調查，另警告不得再散布類似恐嚇訊息。