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新加坡男子臉書恐嚇韓國瑜 調查報告顯示嫌犯有妄想症

中央社新加坡16日專電
台灣立法院長韓國瑜。(記者林伯東／攝影)
台灣立法院長韓國瑜。(記者林伯東／攝影)

一名新加坡男子先前因臉書訊息恐嚇台灣立法院長韓國瑜及國民黨立委羅智強遭逮，這名男嫌14日認罪且稱是要「測試」政治人物是否已讀不回，調查報告顯示他患有妄想症。

國民黨立委羅智強今年3月收到炸彈恐嚇訊息，內容揚言要炸立法院長韓國瑜等字詞，北市警方初查為境外IP。刑事局當時說，經和新加坡警方聯手偵辦，已查獲53歲男嫌。

新加坡媒體聯合早報等媒體報導，調查報告顯示，這名男嫌有妄想症，承認根據「防止騷擾法令」（Protection from Harassment Act）提出的3項指控，另一項交由法官判斷量刑。

報導指出，男嫌在臉書發訊息，要求台灣政治人物採用他設計的水力發電廠，但未獲回應，便向韓國瑜及羅智強發出炸彈恐嚇訊息，以「測試」對方是否看得到訊息、刻意不回。

根據調查，男嫌先前透過臉書私訊一些政治人物，要求對方停止建造更多燃煤電廠，改為採用他設計的水力電廠。他認為，燃煤電廠會導致台灣人民生病，而水力電廠產生乾淨和可再生的能源。但他並未得到任何答覆。

法官已要求對男嫌評估是否適合接受強制治療，男嫌將在8月26日被判刑。強制治療令將使某些可治療的精神疾病的犯罪者，接受最長3年的治療。

羅智強3月2日在臉書發文指出，收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強及立法院。台北市警方經查發現嫌疑人網際網路協定位址（IP）在境外，將調閱相關申登人資料偵辦。

警政署刑事局日前表示，3月2日當天獲知後便協助調查，經調閱分析犯嫌登入IP位址及比對照片，發現1名新加坡籍男子涉嫌重大。刑事局隨即請駐新加坡聯絡官洽新加坡警方協助調查，經新加坡警方審視相關事證，確認男子涉有重嫌，並於3月4日逮捕到案，同時扣留相關上網設備以進一步調查，另警告不得再散布類似恐嚇訊息。

新加坡 韓國瑜 臉書

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