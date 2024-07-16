盧秀燕蔣萬安相繼訪美 學者看背後意涵

台中市長盧秀燕。(記者陳秋雲／攝影)

台中市長盧秀燕宣布7月底訪美西，台北市長蔣萬安9月也將訪美東，目前蔣的行程安排進度，仍排定9月4日至14日訪美，將參訪波士頓、紐約、費城 等城市，政治意涵較高的華盛頓等周邊城市，目前則還在看行程時間，尚未確定。

對於藍營政治明星相繼訪美，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，看得出國民黨 這兩位政治明星，積極強化與國際社會，及對美關係，這也呼應國民黨這幾年「親美友日和中」的方向。

由於正值美國大選的敏感時機，黃介正認為，因從美國總統大選 第一場CNN辯論，提問團沒有觸及中國與台灣議題，加上已經公布的共和黨黨綱根本是「無中無台」，對中政策似乎不是川普的優先順序，這次美國大選應是專注於美國自己的經濟內政等，並非外交或對中國政策的選舉，所以與台灣的關聯性沒有這麼大，所以黃認為，這次盧秀燕、蔣萬安兩位市長的訪美，應該會相對單純。

黃介正表示，目前看盧秀燕的出訪美西行程，主要是拜訪姐妹市及僑界，蔣萬安9月訪美東也定調市政治理參訪，黃認為，兩位市長都很聰明，不會在這個時候去碰觸美中台關係這個高政治化議題，不過都有呼應到黨中央這幾年的「親美友日和中」。