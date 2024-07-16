冷眼集／放火、扣在野黨帽子 賴清德才該自省

7月15日為解嚴紀念日，賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（右）上午視察政治檔案開放應用情形。(記者葉信菉／攝影)

7月15日是解嚴37周年，也是賴清德 總統第一次以國家元首身分紀念解嚴，理當是彌平裂痕、重申團結的日子。但賴總統一句不希望任何人在民主社會「用民主反民主」，被解讀為暗諷在野黨；對照近來所做所為，到底是誰「打著民主反民主」？人民心中都有一把尺。

賴總統上任已近兩個月，被中廣前董事長趙少康評為「四處放火」。賴總統或許自覺委屈：「予豈好辯哉，予不得已也。」但從他在立院討論國會改革法案期間，就急於肯定院外抗爭的「青鳥」，到全案進入大法官 釋憲階段，又語帶威脅稱若不接受大法官解釋，「青鳥會飛出來」。一再的語彙及態度，都更加挑起朝野的戰火，無助問題的解決。

朝野之間政策理念不同或有矛盾，是再正常不過的事。尤其，賴清德在總統大選中僅小贏，國會大選失去多數優勢，更該釋出善意，以解決「雙少數」政府困境。這也是他在當選總統當晚，拋出不分黨派、組「民主大聯盟」的原因；甚且，他還表示，未來要領導國家，很樂意跟在野黨領袖見面共商國事。

然而，賴總統如今作為，已把當選總統那夜的話都忘光了。他帶領的執政黨，始終不願讓步、溝通，甚至執意給在野黨扣上「反民主」帽子；殊不知，握有大權的執政黨才更該慎防「用民主反民主」。

賴總統就任不到兩個月，國家就經歷覆議、釋憲等朝野衝撞；他在本該倡導和解的重要場合，嘴上還不肯饒人。賴總統在致詞中耍了一手小聰明，但這番「用民主反民主」、「企圖將國家帶往極權過去」的說法，縱使沒有指名道姓，講者如此有心，聽者豈會無意？自以為占到便宜，成功損了在野黨，其實得不償失，完全無助於朝野和諧。若讓過去8年促轉的努力前功盡棄，反讓國家社稷落入內耗危機，這難道不是國家元首的失職？