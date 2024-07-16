台灣解嚴37周年 賴清德：勿用民主反民主

解嚴紀念日，賴清德總統視察政治檔案開放應用情形。（記者葉信菉／攝影）

已故總統蔣經國1987年7月宣布台灣地區解除戒嚴，自當年7月15日起生效，昨屆滿37周年。賴清德 總統昨視察政治檔案開放應用情形致詞表示，不希望任何人在民主的社會，「用民主反民主」。賴總統這番話被認為意有所指，民眾黨立院黨團總召黃國昌反批，難道這是總統對民進黨 團的評價？國民黨立委牛煦庭也批評，賴總統心中的民主就是「民進黨作主」。

賴總統昨上午至國家發展委員會檔案管理局視察，做出三點指示：第一，檔案局同仁都要抱著促進轉型正義的心情，在態度上化被動為主動；他強調國家檔案局不是圖書館、也不是博物館 ，要主動徵集各項檔案。第二，除了牽涉國安、法律及當事人人權部分，否則檔案局都應以公開為原則。第三，各單位送來的檔案，不能藉故把重要的資訊遮蔽，變成有公開之名，卻沒有公開之實，這樣沒有辦法落實政治檔案條例的精神。

賴總統說，希望民眾能夠透過檔案局了解過去真相，珍惜得來不易的民主，也避免歷史重演。他並表示，不希望任何人在民主社會「用民主反民主」，也不希望過去站在人民的對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。

黃國昌表示，「賴總統想要表達的意思，難道是在說民進黨立委的行為？」新的綠色黨國正在成形，賴總統趕快改正，才是該做的事情。

牛煦庭表示，賴清德心中的民主，就是「民進黨作主」，綠營作為國會少數，只要無法如意，就癱瘓議會，此舉也算民主？

牛煦庭舉立法院近期在內政委員會的兩次衝突為例指出，究竟是誰在國會少數的時候攤瘓會議室？試問，這種做法難道就是民主嗎？

民進黨政府為落實轉型正義、去威權及個人崇拜，要求中正紀念堂駐防國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先銅像大廳站哨任務。三軍儀隊撤出銅像大廳後，訓練展示移至自由廣場上的民主大道。

牛煦庭也批，民進黨此行此舉，是窮到只剩下意識形態，希望透過敏感政治議題，掩蓋施政無能事實。