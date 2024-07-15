川普遇刺事件後出席活動 賴總統維安升級 罕見禁止合照

美國前總統川普於賓州造勢時遭到槍擊，賴清德總統(中)14日出席藥師公會全聯會晚會，參與人士明顯感到現場維安變得嚴格。(記者許正宏／攝影)

美國前總統川普 於賓州造勢時遭到槍擊 ，賴清德 總統14日晚上出席藥師公會全聯會晚會時，現場媒體特別詢問維安是否加強？賴清德以微笑回應。但參與晚會人士明顯感到現場維安變得嚴格，晚會司儀更公布4點注意事項，其中，「貴賓不得要求與總統合照」與過去總統參與場合未明顯提醒有所不同。

本報系聯合報報導，賴總統向川普致上誠摯關心，國民黨主席朱立倫同樣在第一時間，透過國民黨國際部與駐美代表處轉達慰問與關心，期望川普能早日康復；國民黨會繼續與美國及世界支持中華民國的友邦，致力於深化民主制度，確保每個一人都不應該受到暴力的威脅。

賴總統14日參與藥師公會全聯會晚會，現場司儀在賴清德尚未入場前，當場即宣布4項事項，包括貴賓不得要求與總統合照、記者不能站起來拍照，而攝影機的鏡頭閃光燈不能太亮，全程不得站起來拍照，這與過去總統參與的場合有所不同。

另維安人員安檢時，要求每一位進入會場的人員，必須自行打開隨身的包包的每一個拉鍊，逐一檢查，甚至女性包包內的化妝包也必須自行打開受檢，可見維安加嚴。

行政院長卓榮泰致詞時表示，出席晚會完全是和全聯會理事長黃金舜的深刻交情，平時總統會到的地方，他都是自行迴避，但這次一定要出席；而未來於健康台灣推動的所有政策，行政院也會負起推動及執行最大的責任，並與黃金舜充分合作。

賴清德致詞時也提到，如果和行政院長一起出席活動，維安的負荷會比較大。

據台北中國時報報導，昨藥師公會活動，正好遇上川普遭槍擊的敏感時機，台北市警局為求慎重，增派比平時更多的警力，尤其針對飯店外制高點、地下停車場周遭，密集排查及巡邏，提高維安強度。

對於總統選舉維安，從2004年三一九槍擊案後，國安局特勤中心特別請來法國特勤機關，與美國最著名的「黑水」私人保全公司，訓練特勤人員，此後歷任總統大選便未曾發生槍擊或重大維安事件。

據報導，已退休特勤人員回憶，當年法國教官一來到台灣，飛機剛落地，他們沒有休息，即刻傳授我特勤人員跟監技術，從桃園機場一路到新竹，才結束這堂跟監課程。這種訓練，是模擬殺手來自境外，準備刺殺總統候選人的課程。

至於今年總統大選，正副總統候選人的維安，由特勤中心「安維8號」負責；在安維8號成軍典禮，特勤中心特別介紹向法商採購的「PILAR V地面版本」槍響威脅偵測系統，該系統最大特點是內建GPS，當偵獲槍響時，就能立刻標定數據，回傳給反狙擊手小組實施反狙擊。