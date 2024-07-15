我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

川普遇刺事件後出席活動 賴總統維安升級 罕見禁止合照

台灣新聞組／台北15日電
美國前總統川普於賓州造勢時遭到槍擊，賴清德總統(中)14日出席藥師公會全聯會晚會，參與人士明顯感到現場維安變得嚴格。(記者許正宏／攝影)
美國前總統川普於賓州造勢時遭到槍擊，賴清德總統(中)14日出席藥師公會全聯會晚會，參與人士明顯感到現場維安變得嚴格。(記者許正宏／攝影)

美國前總統川普於賓州造勢時遭到槍擊賴清德總統14日晚上出席藥師公會全聯會晚會時，現場媒體特別詢問維安是否加強？賴清德以微笑回應。但參與晚會人士明顯感到現場維安變得嚴格，晚會司儀更公布4點注意事項，其中，「貴賓不得要求與總統合照」與過去總統參與場合未明顯提醒有所不同。

本報系聯合報報導，賴總統向川普致上誠摯關心，國民黨主席朱立倫同樣在第一時間，透過國民黨國際部與駐美代表處轉達慰問與關心，期望川普能早日康復；國民黨會繼續與美國及世界支持中華民國的友邦，致力於深化民主制度，確保每個一人都不應該受到暴力的威脅。

賴總統14日參與藥師公會全聯會晚會，現場司儀在賴清德尚未入場前，當場即宣布4項事項，包括貴賓不得要求與總統合照、記者不能站起來拍照，而攝影機的鏡頭閃光燈不能太亮，全程不得站起來拍照，這與過去總統參與的場合有所不同。

另維安人員安檢時，要求每一位進入會場的人員，必須自行打開隨身的包包的每一個拉鍊，逐一檢查，甚至女性包包內的化妝包也必須自行打開受檢，可見維安加嚴。

行政院長卓榮泰致詞時表示，出席晚會完全是和全聯會理事長黃金舜的深刻交情，平時總統會到的地方，他都是自行迴避，但這次一定要出席；而未來於健康台灣推動的所有政策，行政院也會負起推動及執行最大的責任，並與黃金舜充分合作。

賴清德致詞時也提到，如果和行政院長一起出席活動，維安的負荷會比較大。

據台北中國時報報導，昨藥師公會活動，正好遇上川普遭槍擊的敏感時機，台北市警局為求慎重，增派比平時更多的警力，尤其針對飯店外制高點、地下停車場周遭，密集排查及巡邏，提高維安強度。

對於總統選舉維安，從2004年三一九槍擊案後，國安局特勤中心特別請來法國特勤機關，與美國最著名的「黑水」私人保全公司，訓練特勤人員，此後歷任總統大選便未曾發生槍擊或重大維安事件。

據報導，已退休特勤人員回憶，當年法國教官一來到台灣，飛機剛落地，他們沒有休息，即刻傳授我特勤人員跟監技術，從桃園機場一路到新竹，才結束這堂跟監課程。這種訓練，是模擬殺手來自境外，準備刺殺總統候選人的課程。

至於今年總統大選，正副總統候選人的維安，由特勤中心「安維8號」負責；在安維8號成軍典禮，特勤中心特別介紹向法商採購的「PILAR V地面版本」槍響威脅偵測系統，該系統最大特點是內建GPS，當偵獲槍響時，就能立刻標定數據，回傳給反狙擊手小組實施反狙擊。

賴清德 川普 槍擊

上一則

陸專家：川普遇刺與319案不同 自導自演可能性不大

延伸閱讀

川普遇襲能與319槍擊案相比？陳水扁再發聲：充滿變數

川普遇襲能與319槍擊案相比？陳水扁再發聲：充滿變數
川普遇刺無恙 美元走升 油金走低 比特幣站上6.1萬元

川普遇刺無恙 美元走升 油金走低 比特幣站上6.1萬元
川普遭暗殺未遂 如何影響金融市場？雷根遇刺有先例

川普遭暗殺未遂 如何影響金融市場？雷根遇刺有先例
躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會 梅蘭妮亞陪同出席

躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會 梅蘭妮亞陪同出席

熱門新聞

桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
(擷自聯合影音網)

藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪

2024-07-08 10:02
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火