陸專家：川普遇刺與319案不同 自導自演可能性不大

當年三一九槍擊案發生地位於金華路上，當時陳水扁與呂秀蓮宣傳車經過此地時被開槍擊中，目前當地市景變化不大。(記者劉學聖／攝影)

美國前總統川普 在造勢場合遭到槍擊 震驚國際，大陸軍事專家則分析，川普槍擊案與三一九槍擊案不同，當時前總統陳水扁與川普所面臨的情況有很大差異，川普此次槍擊案更接近日本前首相安倍晉三的槍擊案。

具有解放軍火箭軍背景的大陸軍事專家邵永靈，14日在微信公眾號撰文表示，雖然槍手身分和動機目前仍在調查中，但不外乎存在三種可能性：川普自導自演、民主黨背後指使，以及獨狼式襲擊。不過邵永靈認為，就目前川普和拜登 兩人的民調、今年大選的選情等情況來說，他自導自演的可能性不大。

她提到，由於這起刺殺正趕上今年大選的關鍵時刻，很多人會下意識地與陳水扁的「三一九槍擊案」比較，2004年槍擊案直接導致當年國民黨和民進黨的選情逆轉。

她強調，事後調查中浮現的種種疑點表明，「三一九槍擊案」是陳水扁自導自演的可能性很大，但川普現在面臨的情況和當時的陳水扁全然不同：目前民主黨正因為要求拜登退選一事爆發內訌，川普的最新民調至少比拜登領先4個百分點，「在正常參選就能贏的情況下，他完全沒必要自導自演一齣苦肉計」。

邵永靈認為，這起刺殺未遂與其說像「三一九槍擊案」，倒不如說更像2022年日本前首相安倍晉三遇刺，是突發事件的可能性更大一些，「在美國兩黨政治矛盾尖銳的當下，什麼極端情況都有可能發生」。

中國人民大學國際關係學院教授刁大明則在「破圈了」撰文指出，這起突發，加上兩周前那場充斥著拜登「失語」和「亂語」表現的電視辯論，以及隨後民主黨內部要求更換候選人的風波，令美國大選局勢更加撲朔迷離。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，此次槍擊事件應是暗殺而非「自導自演」，因川普是差點「就沒命了」，和台灣「三一九槍擊案」當時前總統陳水扁遇刺事件不同。他並認為川普一旦被確立為「美國英雄」的形象，選情將會對拜登非常不利。