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賴青鳥飛出說 藍白委指恐嚇國會 朱批搞鬥爭如何安居

台灣新聞組／台北15日電
國民黨主席朱立倫指賴只搞鬥爭，人民要如何安居樂業。(本報資料照片 )
國民黨主席朱立倫指賴只搞鬥爭，人民要如何安居樂業。(本報資料照片 )

賴清德總統前天提及國會改革修法釋憲案，說若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲、「青鳥會飛出來」。國民黨主席朱立倫昨回批，大法官是民進黨指派的，若有違人民、民主理念，「難道不能站出來說話、反對嗎？」朱並回嗆，賴關心的是搞鬥爭、罷免，要如何安居樂業？

國民黨立委王鴻薇也批評，賴身為國家元首，不只沒有高度，還語帶威脅，要青鳥「飛出來」，意圖當家鬧事。民眾黨立委林國成表示，這種恐嚇語言出自於總統口中，「我是很徹底失望」。

朱立倫昨上午到台南參加國會改革說明會，他說，賴總統從立委、市長、行政院長、副總統，所主張的也是國會改革，何以現在反對了？是擔心影響到自己的政黨派系權益、自己未來的政權，才會反對；且調查權、聽證權一切合憲，也是民進黨前輩過去所爭取，現在卻反對再反對，目的就是要掩蓋過去見不得人的事，包含雞蛋、光電、快篩等。

對於桃園市前市長鄭文燦遭收押，朱立倫說，希望司法盡快釐清內幕與陰謀。話鋒一轉，朱再次強調，這也證明國會要有調查權非常重要，還給民眾公平正義、陽光的社會。

朱立倫昨下午參加說明會板橋場，再質問賴：「請問這些大法官是裁判嗎？」也向民眾喊話：「可以接受民進黨指定的裁判嗎？」朱說，全世界民主國家、民進黨跟各方長期以來的主張都是在討論國會改革議題，三次釋憲法庭都強調國會有調查權，現在的憲法法庭可以否定過去的憲法法庭？

朱立倫也說，不用特別提青鳥，而是要提「人民」，每天發生槍擊案治安事件、詐騙事件、貪汙弊案，甚至每天缺電等民生議題，這些好像總統都不放在心中；只保自己的權力，還有罷免國民黨市長、立委，民眾要如何安居樂業？

王鴻薇指出，自從賴清德上任後，從未與在野黨坐下來協商，根本是在當太上皇帝；賴清德不只不溝通，還當家鬧事，身為一名總統，完全沒有高度，只要是執政黨想推的法案推不動，就鼓動青鳥上街頭，「這樣的總統還有高度嗎？這樣的總統能夠帶領國家嗎？」

民眾黨立委林國成說，賴清德身為國家元首，也是聲請釋憲的人，更是院際紛爭的調停人，現在講這些話，已超出總統應有的高度，「賴總統現在就在預告民進黨一定贏？」國家元首講這種話，帶有恐嚇人民及國會意味，「我是覺得比較難過，怎麼會選出這種總統」。

民進黨 賴清德 國民黨

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