川普遭槍擊逃死 扁提319槍擊案 「遺憾」尚無交代

前總統陳水扁（左）針對美國總統候選人槍擊案發表看法。(圖／陳水扁辦公室提供)

美國總統候選人川普 遭槍擊 ，前總統陳水扁 昨天在高雄受訪表示，聽到這個消息非常震驚，也讓他聯想20年前的三一九槍擊案至今無法有交代，檢察官若以辦鄭文燦案件的精神來辦案，早就不知道可以破幾件，結果至今沒有交代，讓他很遺憾。

陳水扁在電台錄影後針對美國槍擊案受訪。他表示，聽到槍擊案真的非常震驚，在競選活動、造勢大會，美國這樣的民主國家，有人對重要的總統候選人開槍，所幸逃過一劫，當然讓他想到自己20年前的三一九槍擊案。

陳水扁指出，當年同樣是選舉活動，最後一天發生在台南民主聖地，賓州也可以說是美國的民主聖地、革命發源地，所以有很多巧合，另外他被子彈射到肚子，川普被射到耳朵，所以要特別小心，美國會發生，台灣也要小心。

陳水扁說，20年前、2004年三一九槍擊案，目前為止無法度做一個交代，別說對他交代，而且他被扭曲說是自導自演，但這是沒有的事情，難道不用對選民交代嗎？若以檢察官辦鄭文燦案、鍥而不捨的精神來辦三一九槍擊案，早不知道可以破幾件了，也就是可以辦好幾件三一九槍擊案，結果至今沒有交代，「這點讓我很遺憾」。

記者追問，槍擊案對美國選舉會不會有影響？陳水扁回應，這要看對手是誰，若拜登繼續競選連任，發生槍擊案對現任者應該是比較不利，若民主黨最後被迫不得不換人，若是女性、年輕候選人，其結果可能還是很難預料。