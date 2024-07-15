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4綠委拚選高市長 柯志恩：綠營初選一定刀刀見骨

記者徐白櫻／高雄15日電
綠營立委邱議瑩14日宣布有意爭取市長提名，國民黨高雄市黨部主委柯志恩表達祝福，但也預告，綠營初選一定都是刀刀見骨。(記者徐白櫻／攝影)
綠營立委邱議瑩14日宣布有意爭取市長提名，國民黨高雄市黨部主委柯志恩表達祝福，但也預告，綠營初選一定都是刀刀見骨。(記者徐白櫻／攝影)

綠營下屆高雄市長黨內競爭逐漸白熱化，除了立委林岱樺、賴瑞隆爭取提名，5屆立委邱議瑩昨也首度鬆口說，「會認真思考、往此方向邁進」，有信心成為高雄隊長。另一名立委許智傑坦承，也朝參選方向審慎評估。高雄8席區域立委，已一半有意拚市長。

國民黨立委柯志恩說，綠營初選一定刀刀見骨，無論誰出線，都會是國民黨非常大挑戰，會抓穩自己腳步，緊跟綠營初選做最佳因應。

柯志恩以「非常勇敢、直接」形容邱議瑩，給予祝福。她說，綠營人力及資源都非常充沛，藍營也要加緊趕上，不能再依過去按部就班的次序，她會抓穩國民黨自己的腳步、節奏，以住高雄為主，開會才去台北 。

邱議瑩服務處主任於本月5日遭攔查發現酒駕，警詢後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，邱火速開除該名主任，呼籲酒駕零容忍。前總統陳水扁昨在廣播節目專訪邱議瑩，一開始就先稱讚邱危機處理能力好，「下任高雄市長大黑馬、很有爆發力」，並問邱，相較黨內多名有實力對手及國民黨柯志恩，妳有何優勢？

邱議瑩說，國民黨參選人已定於一尊，柯志恩是可敬的對手，但國民黨這段時間荒腔走板的表現，會是柯選舉很大的包袱。

對於綠營有多名立委表態已做好參選準備，邱說，兄弟登山各自努力，大家各有擅長與優點，但要整合成最強大的高雄隊，她有信心當好高雄隊長。

賴瑞隆說，期待大家一起努力，打造更好的高雄、更好的台灣；林岱樺表示，人民的感受最重要，受到人民肯定，自然可以從民意當中產生最佳的人選。至於尚未宣布參選的許智傑說，邱議瑩是優秀人選，他也朝參選方向審慎評估。

國民黨 陳水扁

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