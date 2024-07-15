我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

新聞評論／陳水扁護航鄭文燦 貪汙犯獵巫女法官？

重磅快評
前總統陳水扁在臉書上貼文指出，扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官，當事法官郭豫珍回應用平常心看待。(圖／民眾提供)
前總統陳水扁在臉書上貼文指出，扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官，當事法官郭豫珍回應用平常心看待。(圖／民眾提供)

海基會前董事長鄭文燦涉嫌收賄，被裁定收押2個月。身為「涉貪大師兄」的前總統陳水扁13日在臉書發文，天底下就是有這麼巧合的事，網友傳來扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，「喜歡穿旗袍的那位女法官」。在民進黨政府縱容下，陳水扁多年累積的羈押、抗告經驗異於常人，甚至締造「保外就醫趴趴走」特例，難怪敢以過來人身分公然技術指導、點名獵巫女法官。

鄭文燦涉貪案經高院二度發回更裁，桃院第三度開羈押庭後，法官日前裁定收押禁見。桃院新聞稿明白指出，鄭文燦7月5日應訊前的當日上午就以LINE傳送訊息給秘書，內容與被告應訊時答辯方向相同，可見鄭於應訊前已有管道得知偵辦內容，顯有串證疑慮；且鄭文燦涉犯7年以上重罪，逃亡、串證或滅證的可能性高，鄭具有相當的政商人脈與資歷，具有更高的逃匿能力，加上鄭否認犯行，有躲避罪責的動機。

桃院裁定收押的理由舉證歷歷，陳水扁視而不見，卻刻意獵巫法官，蓄意護航鄭文燦；扁還特別點名「喜歡穿旗袍的那位女法官」，似乎有意無意將「旗袍」與「中國服飾」導向政治連結。被點名的女法官郭豫珍14日接受本報系訪問時僅淡淡回應說，她平常心看待每個案件，在高院遇到這類案件很平常。陳水扁意在言外，女法官四兩撥千斤，但網友已血流成河。

反觀陳水扁2008年卸任後涉及10大收賄弊案遭判刑20年，還有多件官司因扁健康因素被凍結審理。台北地檢署日前指出，扁案沒收犯罪所得及併科罰金累計超過台幣11億元，而扁家在瑞士帳戶還約有4.5億元被凍結，要等到我方案件結果出爐才聲請返還。國民黨前主席洪秀柱直言，「陳水扁不是政治犯，是100％貪汙犯」。

陳水扁2015年保外就醫至今，多次出席造勢活動、嗆聲政府，更幫女兒打官司，不僅視司法如無物，還不斷締造「保外就醫」的空前紀錄。前總統蔡英文卸任前一度傳出將特赦阿扁，最後空穴來風，卻把燙手山芋丟到賴清德總統手上。特赦不利後，扁多次點評時政，更特別關心台南、高雄市長選舉，他還公開邀請有意參選市長的民進黨立委陳亭妃、邱議瑩上廣播節目，貫徹「衝突、妥協、進步」三部曲，明目張膽發揮對民進黨和賴清德的「實質影響力」。

總統府前副秘書長陳哲男昔日貪汙定讞，當時總統陳水扁曾追回陳哲男的「二等景星勳章」和「二等卿雲勳章」，扁並對外表示至為震怒與痛心，痛批陳哲男違反公務員最基本準則及辜負長官託付。陳水扁曾以卸任元首身分領取「采玉大勳章」，根據「勳章條例」規定，因犯罪褫奪公權者，應繳回采玉大勳章，但總統府至今未追回；鄭文燦卸任行政院副院長前曾獲蔡英文頒發「一等景星勳章」，感謝他對國家的貢獻與付出，也被輿論要求討回。

陳哲男已繳回勳章，陳水扁和鄭文燦仍有勳章護體；如今看來，因為阿扁和燦哥的「貢獻」，讓國家最高勳章宛如最大汙點。若任憑貪汙犯持續踐踏司法，無疑是賴政府的最大恥辱。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

陳水扁 高院 民進黨

上一則

44年歷史畫句點 三軍儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳

下一則

新聞眼／大罷免前哨戰 民眾黨左右罷樑結局

延伸閱讀

鄭文燦涉貪 藍委：7年前小案此時爆 有其他政治算計？

鄭文燦涉貪 藍委：7年前小案此時爆 有其他政治算計？
轉移鄭文燦涉貪？ 總統親征拆樑 藍批惡罷

轉移鄭文燦涉貪？ 總統親征拆樑 藍批惡罷
川普與陳水扁同遇槍擊 扁子臉書憶319：子彈畫過鮪魚肚

川普與陳水扁同遇槍擊 扁子臉書憶319：子彈畫過鮪魚肚
民調：鄭文燦涉貪案 衝擊800萬民眾對民進黨政府信任

民調：鄭文燦涉貪案 衝擊800萬民眾對民進黨政府信任

熱門新聞

桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
(擷自聯合影音網)

藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪

2024-07-08 10:02
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火