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談統獨分歧 賴清德：各黨都珍惜民主

記者邱瑞杰、巫鴻瑋／台北14日電
賴清德總統（左二）登上旭江軍艦，視導艦上雄風三型反艦飛彈及海劍二防空飛彈。(圖／總統府提供)
賴清德總統（左二）登上旭江軍艦，視導艦上雄風三型反艦飛彈及海劍二防空飛彈。(圖／總統府提供)

賴清德總統昨出席民進黨在新竹舉辦的國務青旗艦營活動，主動向學生提到台灣的國家認同分歧。他表示，每個人主張都不同，有維持現狀、統一、獨立，但難能可貴的是台灣每一個政黨都珍惜民主，民主有助國家團結、解決認同分歧。

賴說，台灣多數人主張維持現狀，少數人希望統一，也有少數人主張馬上宣布獨立，但多數人還是希望維持現狀。他認為國家認同有分歧對台灣整體發展不利，對台灣面對極權主義威脅也不利，但難能可貴的是，台灣每一個政黨都珍惜民主。

賴清德也提到國際安全的問題。他說，台灣是民主國家，追求民主自由的價值，在當前民主極權對抗加強的情況下，國際上民主陣營，不只是美國多次提到，日本、韓國甚至北約等，也認知到台海安全是維持世界安全、繁榮的必要元素。

他說，自己就任總統以來所接見的外賓都肯定台灣的民主成就，外賓也感受到台灣對民主的堅持，所以在面對極權主義威脅的時候，台灣也可以跟民主陣營肩並肩站在一起，發揮穩定的力量，從而得到和平。

賴總統昨由國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍上將司令唐華等人陪同前往基隆威海營區，先聽取部隊任務簡報及實地視察官兵生活與辦公大樓，接著登上131艦隊旭江軍艦視導，了解船艦設備與勤務。

賴總統表示，海軍131艦隊負責東北海域、海峽和南部的偵巡工作，以及外離島運補護航任務，可以說是國軍不對稱戰力的重要支柱。131艦隊下轄沱江級巡邏艦，是「國艦國造」的高效能艦艇，具有匿蹤性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓國防實力更加提升，國家安全也得到更好保障。

賴清德 國防部 北約

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