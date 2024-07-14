立法院若卡人事 新考委恐鬧空窗

2024年三大人事案期程 製表／王千豪

立法院將針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試院考試委員、司法院大法官 三項人事案行使同意權，由於剛修正的立法院職權行使法規定，至少進行為期一個月的審查，NCC人事案已來不及在現任委員屆滿前完成審查；而考委人事案若不在7月底啟動審查作業，新考委也將趕不及於9月上任。

第13屆考委任期將在8月31日屆滿，賴清德 總統已於5月31日提名周弘憲為考試院第14屆院長，許舒翔為副院長，邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威等七位為考委，並函送立法院行使人事同意權，該案已於6月7日交全院委員會審查。

由於立法院職權行使法已公布實行，依照新規，人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日10天前，擬具審查報告。換言之，若不在7月底啟動相關審查作業，新考委趕不及9月上任。

立院長韓國瑜7月9日針對考委人事案召集朝野協商，此時正值憲法法庭審理國會改革法案釋憲案期間，朝野對於人事同意權要用舊法或新規有不同意見。國民黨 立院黨團主張「實體從舊、程序從新」原則，民進黨立院黨團則認為應待憲法法庭裁定，最終朝野無法就相關程序達成共識，韓裁示擇期協商。

此外，NCC四名委員的任期也將於7月31日屆滿，行政院前院長陳建仁在4月30日提名翁柏宗為委員並為主委，陳炳宏為委員並為副主委，羅慧雯及詹懿廉為委員，並函送立法院行使人事同意權。