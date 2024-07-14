轉移鄭文燦涉貪？ 總統親征拆樑 藍批惡罷

國民黨基隆市黨部架起巨幅標語「民進黨選輸了！想重選！請投我們不同意」，反制罷樑。(記者蘇健忠／攝影)

罷免 基隆市長謝國樑行動激化藍綠對立，國民黨總動員「反惡罷、挺善樑」，質疑民進黨 動用國家機器罷樑，是為了轉移海基會前董事長鄭文燦涉貪案焦點。賴清德 總統昨到基隆參香，引發「主帥親征」聯想，賴宣示掃黑肅貪不停止，國民黨秘書長黃健庭呼籲，如果要肅貪，就不要阻擋國會改革，讓立法院把雞蛋、疫苗等弊案調查清楚。

國民黨發起反罷免熱戰，黃健庭昨率黨籍立委宣講，基隆市黨部掛上「反惡罷、挺善樑」大型看板，訴求「民進黨選輸了想重選，我們不同意」，目標至少號召7萬6979名支持者投下反對票，誓言超越罷免門檻；同一時間，賴清德到基隆威海營區登艦慰問131艦隊官兵，接著赴慶安宮贈匾，與藍營喊話要罷免的民進黨議長童子瑋一同出席。

慶安宮主委童永是賴清德舅舅、童子瑋的祖父，賴致詞時表示，身為慶安宮信徒的一分子，舅舅常常勉勵他要努力，他很榮幸有機會親自送匾，彰顯媽祖娘娘的神威。賴清德說，他要再度向全台人民報告，他決心打擊黑、金、槍、毒，給社會安和樂利的生活空間，第一波掃黑已經抓2500人，查到台幣7億多元，不會這樣就停止，會繼續做下去，他也很有決心要解決詐騙問題。

媒體詢問是否跟藍營罷免案正面對決？怎麼看鄭文燦被收押？賴清德未回應，直接走進香客大樓電梯。

賴清德赴基隆慶安宮參香，引發「主帥親征」為罷樑案加大火力的聯想，但近日鄭文燦涉貪案震撼全台，已為罷樑增添變數，多數民眾也認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感。民進黨人士不諱言，在綜合權衡下，民進黨將加重在基隆「拆樑」力道，盼轉移鄭文燦案焦點。

國民黨全面回擊罷免行動，黃健庭說，這次罷免案荒謬、充滿惡意、毫無正當性，民進黨不只是轉移鄭文燦焦點，也是要用罷免案當作他們的遮羞布，想要掩蓋前任市長林右昌的更多弊端，如果賴清德真要肅貪，就讓立法院能夠真正有調查權、聽證權，把所有可能弊案如雞蛋、口罩、快篩、光電等，讓立法院都能查清楚才對。

此外，中選會主委李進勇前日赴基隆市選委會視察，要求縮短查對時間30天內完成。謝國樑陣營人士質疑，法定查對時間就是40天內完成，中選會不尋常的介入，不免令人質疑。