政黨若不服大法官 賴清德：青鳥會飛出來 藍：當家帶頭鬧事

國會改革案上演釋憲攻防戰，賴清德總統13日與學生互動談民主，他強調政黨若不接受大法官解釋，人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」。(記者巫鴻瑋／攝影)

藍白聯手通過國會改革案後，民進黨 政府聲請釋憲，憲法法庭上周針對暫時處分行準備程序，賴清德 總統昨天出席民進黨國務青旗艦營，他與學生互動談民主，並且提及釋憲案說，若政黨沒接受大法官 的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德根本語帶威脅，乾脆賴清德直接當大法官好了，若大法官針對國會改革法案沒有做出違憲解釋，就要放任青鳥到街頭，根本是當家鬧事，哪有執政者不在體制內施政，而是走街頭運動。再次證明，從國會改革法案在立法院審議、表決到 讀通過，民進黨鬧事、青鳥上街頭、行政院覆議跟聲請釋憲等，都是賴清德為幕後主導，需要到這種地步嗎？

民眾黨立委林國成批評，不論執政黨或在野黨都是台灣人民，賴總統上任至今一直在打壓在野黨，所作所為毫無總統高度，相當太上皇總統，只會對內內鬥，對外外鬥，挑釁對岸，看不起也不尊重在野黨，完全不懂賴清德的思考邏輯，到底想要帶領國家走什麼路。

賴總統昨天上午先前往基隆慶安宮參香時，主動提到政府會落實「和平四大支柱」，其中一項是要帶頭打擊黑金槍毒，不過，被外界聯想民進黨肅清黑金槍毒的立場，是否與近日桃園前市長鄭文燦涉貪被收押有關時，賴總統並未回應。

賴總統在出席民進黨中央青年部在新竹舉辦的國務青旗艦營時，與參加營隊的學生青年互動熱烈，並主動向學生提到2月以來的國會爭議及釋憲案。他以棒球賽比喻釋憲案，指球員在衝本壘時，若外野的球傳回來發生爭議，「到底是safe（安全）還是out（出局）時」，這時球隊雙方教練都該尊重裁判判決。就如同現在立法院的情況，在野黨聯手通過法律，也許在立法過程中，也有紛爭、意見不同，甚至衝突，但是法律三讀通過後，就要送大法官做解釋。

賴總統說，「運動員在運動場上要有運動家精神，政黨要有民主的精神」，每一政黨都要發揮民主精神，接受大法官的裁判。如果今天政黨沒有接受大法官會議解釋，人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」。