卓榮泰：核三如期停轉 2030前不增核電
行政院長卓榮泰昨天出席工商協進會會員大會，針對國家創新轉型發展相關議題發表看法，並提到「我們要發展更多能源，將各種可能性放在選項中，一一努力」。
卓榮泰說，要達成經濟日不落國的境界，是創新轉型過程必須要做。至於「我們的穩定供電，剛剛進來時，媒體在問，核三怎麼辦？核三到7月27日核三廠運轉達40年，依據法律必須停下來，核三會不會延役？依現在的核管法，已經沒有在五年前展開延役的安全檢查，所以不可能在27日之後繼續發電，因為沒人敢擔保安全責任」。
卓榮泰認為，核三廠必須透過設備汰換、安全檢查、地震耐震檢查，才能討論可不可能延役，初步估計安全檢查所需時間約為三年半至五年，也就是說，2030年前核三廠可能處於檢查階段，無法增加核能與核電。
卓榮泰也坦言，現在電網韌性不足，所以常跳電，但是，無論如何，會「比十年更快時間完成全國電網，讓跳電機率降到最低」、「未來的核能，我們抱持各種可能，但現在，我們唯一的辦法就是發展綠能」。
另外，和碩聯合董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢昨天出席工商協進會會員大會，重申台灣應將核能列為基載能源選項。遺憾核能議題沒辦法在幾年前發酵及轉彎，但如果不做「就永遠等在那邊」。
產業大老齊聲對能源政策表態，童子賢昨再說，台灣核電廠運行良好成本低，40年來安全性亦佳，安全評比在國際也名列前茅，核電設施檢查確實需要時間，如果值得等待、值得體檢，就按照專業流程去做。
但他重申自己不「擁核」，核能是工具而非信仰，就像「現代文明需要垃圾掩埋場和垃圾焚化爐的設施，同意它存在不代表你『擁垃圾焚化爐』，不是這樣的概念。它為我們現代運作做出貢獻，把它管理好、設計好、安排好，是必要工作」。
針對中央研究院前院長李遠哲表態力挺，童子賢則回應「諾貝爾化學獎得主李前輩講的話，我相信他也是出於自由意志、發自肺腑，才會做這個發言」。
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