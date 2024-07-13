卓榮泰：核三如期停轉 2030前不增核電

行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰昨天出席工商協進會會員大會，針對國家創新轉型發展相關議題發表看法，並提到「我們要發展更多能源，將各種可能性放在選項中，一一努力」。

卓榮泰說，要達成經濟日不落國的境界，是創新轉型過程必須要做。至於「我們的穩定供電，剛剛進來時，媒體在問，核三怎麼辦？核三到7月27日核三廠運轉達40年，依據法律必須停下來，核三會不會延役？依現在的核管法，已經沒有在五年前展開延役的安全檢查，所以不可能在27日之後繼續發電，因為沒人敢擔保安全責任」。

卓榮泰認為，核三廠必須透過設備汰換、安全檢查、地震耐震檢查，才能討論可不可能延役，初步估計安全檢查所需時間約為三年半至五年，也就是說，2030年前核三廠可能處於檢查階段，無法增加核能與核電。

卓榮泰也坦言，現在電網韌性不足，所以常跳電，但是，無論如何，會「比十年更快時間完成全國電網，讓跳電機率降到最低」、「未來的核能，我們抱持各種可能，但現在，我們唯一的辦法就是發展綠能 」。

另外，和碩聯合董事長、國家氣候變遷 對策委員會副召集人童子賢昨天出席工商協進會會員大會，重申台灣應將核能列為基載能源選項。遺憾核能議題沒辦法在幾年前發酵及轉彎，但如果不做「就永遠等在那邊」。

產業大老齊聲對能源政策表態，童子賢昨再說，台灣核電廠運行良好成本低，40年來安全性亦佳，安全評比在國際也名列前茅，核電設施檢查確實需要時間，如果值得等待、值得體檢，就按照專業流程去做。

但他重申自己不「擁核」，核能是工具而非信仰，就像「現代文明需要垃圾掩埋場和垃圾焚化爐的設施，同意它存在不代表你『擁垃圾焚化爐』，不是這樣的概念。它為我們現代運作做出貢獻，把它管理好、設計好、安排好，是必要工作」。

針對中央研究院前院長李遠哲表態力挺，童子賢則回應「諾貝爾 化學獎得主李前輩講的話，我相信他也是出於自由意志、發自肺腑，才會做這個發言」。