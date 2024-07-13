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新聞評論／綠不在乎缺電 藍何必鋪下台階

社論

外界高度關注核三一號機是否延役，國民黨已提出「核管法」修正草案。行政院近日卻主動宣布，一號機7月27日「一定如期除役」，停止運轉；除役後就算修法通過，也無法立即重啟發電。正當李遠哲、童子賢等人相繼為核能請命要求延後非核家園時程，且正值酷暑用電高峰各地常因供電不繼而跳電頻傳，卓內閣仍鐵了心關閉核電，直接把停電惡夢丟給民眾。

民進黨是聾了嗎？還是瘋了？否則，為什麼全球都在重啟核電的時候，它卻趕著關閉核電廠？為什麼全民都在為缺電而擔驚受怕時，它卻冷笑著要把可用的電力作廢？為什麼它嘴裡不斷高喊節能減碳，手上卻讓增加碳排的火力電廠火力全開，把「零碳排」的核電廠關掉？為什麼台電已虧損累累，它卻要求台電用兩、三倍的代價去發展火電及收購綠能，而強將便宜且穩定的核電送入墳場？

民進黨應該沒有聾，也沒有瘋，它只是因過於傲慢，而集體心盲；因權力欲薰心，而忘記聆聽；因錯誤的信仰，而關閉了心靈；因為膜拜反核神主牌，而錯失了科學；因為政黨內捲，而忘了百姓。民進黨執政的長期化，使它陷於自傲自滿和自我感覺良好，讓它忘記了「反核」源自上世紀90年代的久遠風潮。當全球的永續思維在改變，科技進展也來到了新的境界，民進黨卻仍死抱著苦行僧林義雄的過時倡議，亦步亦趨，它沒發現自己已被甩到時代潮流的邊緣嗎？

賴政府7月27日將如期關閉核三一號機，卓內閣說得振振有詞，一派不在乎模樣。說穿了，民進黨不在乎的，豈止是核電，它根本不在乎整體供電是否充足。否則，怎麼會在7月酷暑供電頻頻出現橙色警戒之際，毫不猶豫就出手把一座好好的電廠關掉？民進黨難道不知道，它距離自己「非核家園」的目標越近，民眾日常生活受跳電牽累的機率就越大，台灣產業承受的風險也越高？

行政院副院長鄭麗君最近誇稱，目前「綠能」比重已遠超過核電，因此會繼續朝非核家園邁進；言下，十分以蔡政府發展綠能有成為傲。然而，鄭麗君如果每天午晚看一下台電的能源結構表，光電在白天的比重通常可高達兩成許，但太陽一下山，這數字立馬歸零；接著，就是五成的燃氣與三成五的燃煤登場接力。換言之，夜裡的台灣天空就是碳排的地獄，髒汙不忍卒睹。這點，鄭麗君知道嗎？

無論她知道與否，民進黨並不在乎讓人民「用肺發電」，反正夜晚的黑會掩飾一切。尤其，當在野黨急急忙忙提案修改「核管法」，希望為核電廠延役解套；民進黨反而在那裡推託阻擋，嘲笑對手是庸人自擾。如此倒錯的景象，會讓人誤以為國民黨在當家，而民進黨是鬧事的在野黨。亦即，在野黨忙了半天，就算幫賴政府鋪好核電延役的下台階和紅地毯，綠營都還未必肯下來。反正，只要狠下心不管供電是否充足，執政者愛怎麼做都能自行其是，民眾也無可奈何。

李遠哲最近跳出來呼應童子賢的「挺核」說，他並提醒「反核」與「反核四」不同，當時核四是因為政治利益分配，將電廠交給20年未建核電廠的公司承包，所以才失去正當性。他這席「利益分配」的發言倒提醒人們：今天台灣的綠能開發，其實同樣陷於嚴重的政商利益糾葛，這也是各地土地變更及發包弊案層出不窮的主因。民進黨不在乎發電成本，不在乎汙染，甚至不在乎供電是否充裕，已到了集體不理性的地步。那麼國民黨幹嘛忙著幫它鋪下台階？

民進黨 綠能 國民黨

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