選罷法修正案「連署加嚴」 藍白聯手逕付二讀

立法院會12日上演表決大戰，藍白聯手將選罷法修正草案逕付二讀，民進黨立委在議場舉牌抗議。（記者葉信菉／攝影）

立法院會昨上演表決大戰，藍白聯手將選罷法修正草案逕付二讀，民進黨 立委舉牌抗議反對鳥籠罷免 。

國民黨 團表示，期盼朝野回歸理性討論，完善選罷制度，並呼籲中選會勿淪為執政黨的東廠打手，企圖將黑手深入基隆市長謝國樑罷免案的連署查對工作。

選罷法修法藍綠激烈攻防，綠營在內政委員會審查時搶占主席台杯葛，修法擱置。

國民黨團昨將戰線轉移院會，國民黨團總召傅崐萁、藍委許宇甄重提草案，明定罷免連署須提供身分證正反面影本加嚴審查，與民眾黨的主張相近，藍白在人數優勢下將草案逕付二讀，一個月協商冷凍期後即可進入二、三讀表決程序，將於臨時會或下會期闖關。

民進黨團批白打藍，批民眾黨淪為小藍，並指國民黨的意圖就是要搶救謝國樑，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團最高策略是讓所有毀憲亂政、沒收人民權利、會癱瘓政府運作的法案，在這會期末不被通過，將在議事規則授權下因應。

國民黨團表示，提案修法是補正罷免制度的漏洞，罷免連署時比照總統、副總統候選人連署，須提供連署人身分證正反面影本及發證日期，杜絕少數特定有心人士大量抄寫、死人連署、拿名冊抄寫個資等行為，減損罷免提案的正當性，並未提高罷免門檻。

民眾黨團幹事長黃珊珊說，「反對假連署」應該是全民共識，民進黨拒絕改善罷免連署程序的亂象，難道要繼續鼓勵作假？拿名冊抄也視而不見？執政者不想改革，混淆是非，令人瞠目結舌。

另外，國民黨立委翁曉玲日前提出「憲法訴訟法」修正案，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人，以避免少數法官裁判，該案日前在院會遭民進黨團提議退回程序委員會，國民黨團昨再度增列於報告事項中，不過民進黨團、民眾黨團都無異議，該案列入院會。