黑白集／鄭文燦案綠營異常沉默 檢驗應該只是開頭

海基會前董事長鄭文燦涉收賄遭羈押禁見。(記者季相儒／攝影)

鄭文燦終於遭到羈押，看守所一夜醒來，他已被民進黨 停權三年。桃園院檢連日來幾番交手，彷彿在測試及校正彼此對賴總統道德底線的認知，終於取得共識。比起外界對此案的議論紛紛，民進黨內的異常靜默，才是更驚悚的無聲伴奏。

前兩名法官認為鄭文燦沒有逃亡串供之虞，對市府也已無影響力；但從檢方翻出的LINE通聯對話，「大阿哥」早就知道檢方要問些什麼。但通風報信的絕不只是秘書，而是院檢內部另有「深喉嚨」，必須追查。桃院將此案一擱七年，如今仍在阻撓辦案，難以原諒。

平日喧囂狂妄的民進黨，此刻卻表現出反常的沉默，他們嗅到的氣味應該很嚇人吧！他們眼裡，看到了賴清德 「惦惦吃三碗公半」的狠勁，看到「胖周瑜」在劫難逃的落寞，彷彿也能感受到蔡英文 按著自己發燙的臉。想得更深的派系人物，都應該開始合縱連橫或向賴清德交心表忠，以尋求自保。更糟的是，隨著此案被挖出的各種悖德行為，都會讓民進黨這些年的假面金光露出原形。

民意基金會董事長游盈隆說，「蔡英文八年完全執政的happy hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。」此話意味深長。沒錯！民進黨過了八年文過飾非、指鹿為馬的快樂時光，如今派對結束，大家都要面對現實檢驗。鄭文燦的故事，應該只是個開頭。（轉載自聯合報）