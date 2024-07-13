民調：鄭文燦涉貪案 衝擊800萬民眾對民進黨政府信任

四成民眾對鄭文燦涉貪案感到意外，衝擊800萬民眾對政府信任度。（圖／台灣民意基金會提供）

桃園前市長鄭文燦涉貪收押禁見。台灣民意基金會昨天公布最新民調 ，40.4%民眾對此感到意外、43.5%不意外。另有39.4%民眾認為會嚴重降低對民進黨 政府的信任感、41.3%認為不會。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這還只是案發初期的現象，顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，是非常嚴重警訊。

鄭文燦涉收賄遭收押，游盈隆表示，「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也；豈其有他故兮，莫好修之害也」。「文燦有今天，除了怪自己之外，究竟是誰害的？」游盈隆表示，民進黨上下應深自檢討，戒慎恐懼，好自為之。前總統蔡英文 八年完全執政的Happy Hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。

民調調查「海基會董事長鄭文燦7月6日因桃園市長任內涉嫌收受賄賂，被桃園地檢署檢察官列為被告並要求收押禁見，驚動全國。對鄭文燦涉嫌收受賄賂這件事，您是否感到意外？」結果發現：19.8%非常意外，20.6%還算意外， 26.7%不太意外，16.8%一點也不意外，6.1%沒意見，9.9%不知道、拒答。

民調也調查，「前行政院副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受賄賂，桃園地方法院和檢察官都認為他犯罪嫌疑重大。這個事件會嚴重降低您對民進黨政府的信任感嗎？」結果發現：17.2%非常嚴重，22.2%還算嚴重，21%不太嚴重， 20.3%一點也不嚴重，14.1%沒意見、其他，5.2%不知道、拒答。

游盈隆指出，近四成國人因鄭文燦捲入涉貪案而嚴重降低其對民進黨政府的信任感。在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，39.4%約等於768萬人，而這還只是案發初期的現象。顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，這對民進黨政府是一個非常嚴重的警訊。