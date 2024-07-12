鄭文燦案助升藍營士氣 謝國樑端施政成績正面迎戰

基隆市長謝國樑在台北喜來登飯店宴請雙北藍營議員、名嘴，啟動反罷免的「固樑」行動。(記者楊正海／攝影)

山海公民拆樑行動發起罷免 基隆市長謝國樑案，進入第2階段連署查對作業。國民黨 中央、戰鬥藍、藍營政論節目要角等，兵分多路展開「固樑大作戰」，不過隨著前桃園市長鄭文燦涉貪案件爆發後，儘管藍營士氣回升，但謝國樑團隊還是不敢大意，下一步將主打施政成績單，正面迎戰罷免之戰。

罷免謝國樑團體來勢洶洶，日前已完成第2階段連署，將4.3萬份連署書送交基隆市選委會，若查對作業順利，很可能在9月中旬舉行第3階段投票 。依照規定罷免第3階段投票，有效同意票數要多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1，即7萬6979票才算通過。

據藍營人士指出，謝國樑團隊原本將罷免戰定調為「冷戰」，盡量冷處理罷免案，企圖降低外界對謝國樑的仇恨值；但現在已完成第2階段連署、第3階段投票幾乎箭在弦上，整體戰略轉成「熱戰」，必須號召藍營基本盤與中間選民出來投不同意票，以壓制支持罷免的同意票。

近日鄭文燦涉貪污爆發後，藍營整體士氣略微上揚。不過藍營地方人士分析，基隆罷免案整體來說「外熱內冷」，基隆市以外民眾討論熱烈，但許多基隆人只關心在地生活有沒有改變，並不知道罷免戰在吵什麼？甚至有許多人也不認識鄭文燦，且隨著鄭文燦被收押，案情也不會再延燒，謝國樑必須正面迎戰。

罷免謝國樑案，先前成為了青鳥行動反對國會改革的宣洩出口，現在儼然成為藍綠大罷免的前哨戰，藍營也認為一旦謝國樑遭罷免，恐有骨牌效應。不少非基隆市的立委、議員等紛紛到基隆幫忙，中廣前董事長趙少康日前號召戰鬥藍成員，到基隆街頭拿出「肥皂箱」大力宣講，力挺謝國樑。

只不過外地人來基隆情義相挺，紛紛把炮火對準民進黨，雖提振反罷免士氣，但也升高了藍綠對立氛圍。據了解，謝國樑近日在打「空戰」上開始與常上政論節目的藍營議員、偏藍名嘴吃飯，親自解釋各界對基隆的疑慮；另外一方面「陸戰」則開始主打正面選舉，在地方頻繁舉行「市政說明會」，講述基隆施政成績單。

藍軍借鏡前高雄市長韓國瑜被罷免的教訓，企圖打熱戰至少要衝出8萬票，才能以「不同意票數多於同意票數」封殺罷免案。藍營人士說，一但進入熱戰，以基隆市藍大綠小版圖，要催出藍軍基本盤並非難事，但能不能影響中間選民、基隆通勤族等出門投票，將是關鍵。

據了解，白營雖然組織按兵不動、保持中立，但目前有民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳、政策推廣大使楊寶楨在基隆，算是有某種暗挺意義。藍營人士說，白營現在不要有動作就算是幫謝國樑大忙，但未來白營動向仍然是關鍵。