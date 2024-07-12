環境部長彭啟明環評 被疑未利益迴避通過前業主風電案

藍委指出，環境部長彭啓明（右四）2020年曾代表天氣風險公司與達德能源簽下7000萬元台幣「鳥類調查統包契約」。圖為天氣風險公司與達德能源2020年5月舉行記者會。（取材自天氣風險公司臉書）

「氣象達人」彭啓明出任環境部長，政治素人身分令外界高度期待。國民黨 立委羅智強調查發現，彭啓明上任後主持第一場環評大會，討論第一案的陸域風電案廠商，竟是彭啓明在擔任天氣風險公司總經理時的「業主」，且當時彭啓明承攬的案子就與此環評案有關。羅智強質疑，彭啓明身為部會首長，豈能沒有瓜田李下的迴避自覺。

來源：聯合新聞網

羅智強表示，達德在雲林四湖、口湖的陸域風機案，由於對地方影響巨大，長期以來就遭受地方抗爭，去年還曾經發生達德涉嫌行賄地方人士的案子；彭啓明才剛上台就親自為此案解套，引發外界質疑。對此，彭啓明昨表示，他當時簽約的對象並非此次風電的業者，「兩家公司已經切割出來」。

環境部長彭啓明主持上任後首場環評大會，第一案的陸域風電案廠商達德能源，被爆是彭擔任天氣風險公司總經理時的業主。圖為達德能源出售離岸風電業務前，允能雲林離岸風場現場作業情形。（本報資料照片）

彭啓明6月13日在臉書 貼文表示，他在前一天下午第一次主持環評大會，他強調環評委員需要保持公正、透明及科學的態度，以確保環評決策的合理性和可靠性，以保護環境、促進永續發展。羅智強調查發現，彭啓明這篇貼文後，一名綠營縣市首長公關出身、現任職達德能源的李姓公關主管，同日在臉書貼出自己即將和賴清德 總統餐敘的照片，之後還貼文稱餐敘時「環境部長本人跟我說我們環評過啦」。

羅智強表示，彭啓明就任近一個月首次主持環評會議，隔天就在賴清德餐會「巧遇」業者，和達德公關主管「報喜」說「環評過了」，這一切只是巧合？這樣做恰當嗎？

羅智強指出，早在2020年，彭啓明擔任「天氣風險公司」總經理時，就與達德能源簽下一紙7000萬元台幣（約216萬美元）的「風場營運期間鳥類調查統包契約」。該項鳥類監測計畫預計2021年下半年開展，為期三年，迄今都還在計畫期限內。當時代表天氣風險管理公司出面簽約及舉行記者會的就是彭啓明。

羅智強指出，達德在四湖、口湖的陸域風場案預計設立23座風機，2018年通過環評審查，但三年未動工，才依環評法規定須提出環境差異分析報告，2022年8月環差會議中，環評委員特別關心風機是否影響鳥類及蝙蝠撞擊風險分析，並研提防鳥等因應措施。

羅智強說，據他了解，當初公布此案研究標的是達德的離岸風機，但簽約是彭啓明的天氣風險公司和達德能源，研究和承包範圍是否也涵蓋達德的陸域風機，即此次引發爭議的四湖、口湖風電案，彭啓明必須說明。

羅智強質疑，彭啓明過去是達德的承包商，如今卻親自主持達德陸域風機的環差大會，就是沒有利益迴避，而彭啓明告知業者環評過了，不只是「報喜」，而是「業務報告」了；彭啓明與風電業者關係匪淺，甚至曾經承攬不少綠電業者的相關案件，賴清德總統、行政院長卓榮泰對此是否知情？