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釋憲案3打12 藍：大法官設置一場「葉問打拳」

記者張睿廷、王千豪／台北12日電
國民黨立法院黨團批評大法官讓準備程序庭變成拳擊場。(記者張睿廷／攝影)
國民黨立法院黨團批評大法官讓準備程序庭變成拳擊場。(記者張睿廷／攝影)

憲法法庭10日針對國會改革相關法案舉行暫時處分進行準備程序，不過國民黨立法院黨團認為本次開庭有許多不公平之處。國民黨團11日開記者會批，大法官只給3天的準備時間，倉促行事，還安排立院律師平均1個打4個，一場程序庭似乎變成大法官設計的「葉問打拳」競技場。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，大法官在所有國家皆是憲法守護者，應超然獨立，期望大法官能守護中華民國憲法、守護民主，使中華民國成為真正的五權分立國家，讓立法權能監督行政權，不再出現一黨獨大的情形。

不過洪孟楷提到，本次準備程序庭只給立法院3天時間準備，火速開庭，究竟在急什麼？如此真能看到司法中立性？另外，一個機關有3位律師，提出釋憲案的共有4個機關，每個機關可派3人，憲法法庭等於一次讓立院的3名律師對上民進黨的12名律師，顯有不公之處。

國民黨立委翁曉玲指出，言詞辯論庭過程有諸多不公平之處，許多資料都到7月初才送至立法院，結果10日就要開庭，不少律師都質疑為何憲法法庭要如此倉促行事。

國民黨立委陳玉珍說，人民希望的的司法是公平正義，希望憲法法庭不會先射箭再畫靶，期許大法官能秉持風骨。如連憲法法庭都做不到公平正義，一般民眾將作何感想？

國民黨立委羅智強批，憲法法庭讓10日的庭變成「葉問打拳」，讓每個在野黨代表都要1打4，大法官讓憲法法庭變成民進黨的拳擊場。另外，大法官是否相當瞧不起賴清德總統、前總統陳水扁等人？竟然如此著急，想要推翻這些人以前推動的國會改革相關法案。

羅智強最後表示，大法官現在真的將自己當作民主太上皇，期盼大法官別成為民進黨的看門狗。本案程序設置的相當急迫，8月初就要言詞辯論，從此可知，大法官可能有箭在弦上、不得不發的壓力，結果如何，社會很快就會知道。

另外，中廣前董事長趙少康11日表示，大法官以前總統蔡英文的意志為意志，從10日準備程序來看，大法官心證早就已經形成，「我不樂觀」。

趙少康表示，所有大法官都由蔡英文提名，同質性太高，照理大法官要有不同意見、不同意識形態，不同的看法才會有火花，但現在大法官都支持民進黨，跟政府一起支持或反對，這叫什麼大法官，比小法官還不如，小法官還能有自己的看法，大法官完全以民進黨、蔡英文的意志為意志，很荒唐。

大法官 國民黨 民進黨

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