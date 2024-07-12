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冷眼集／鄭文燦明日之星仕途斷 綠營清廉破產

記者 蔡晉宇
海基會前董事長鄭文燦涉貪11日被收押。(本報資料照片)
海基會前董事長鄭文燦涉貪11日被收押。(本報資料照片)

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押，民進黨立刻予以停權3年，這不僅表代表鄭文燦政治生命將到此終止，綠營明日之星陷入貪汙風暴更對民進黨是嚴重傷害，府院黨如今就算想「切割」，也於事無補。

鄭文燦曾以「桃園經驗，鄭文燦模式」在政壇頗具好評，從政之路交友廣闊、政通人和，無論藍綠都交好；不料「鄭文燦模式」在桃園市長卸任後卻風雲變色。

首先，鄭文燦在2022年九合一選舉中，桃園市長交棒失敗；其次，2024年立委選戰，即使鄭文燦賣力輔選，民進黨在桃園仍全軍覆沒收場。兩場重要戰役慘敗，讓曾經被視為有實力問鼎總統大選的鄭文燦，和大位漸漸遠。

「鄭文燦模式」被捧得有多高，後座力就有多強，鄭文燦身陷貪汙醜聞，案情延燒府院，民進黨縱使祭出處分、採取「切割策略」，效果相對有限。鄭文燦身為接班梯隊一員，在前總統蔡英文時代備受重用，賴清德總統上台後也任命執掌海基會要職，鄭文燦涉貪似乎也說明了蔡英文、賴總統識人不明，對蔡、賴及民進黨，無疑都是重傷害。

民進黨的創黨核心價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，清廉位居首位，位居高位的鄭文燦涉貪，早不是個人政治前途告終而已；賴總統「雙少數政府」已先天缺乏執政基礎，現在連清廉招牌都備受質疑，加上在國會又受到在野黨嚴厲監督，賴政府面對的政局將更加險峻。

民進黨 蔡英文 賴清德

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