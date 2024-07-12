鄭文燦應訊前已知偵辦內容 黃國昌：應查洩密

民眾黨立委黃國昌表示應查鄭案洩密。(記者曾吉松／攝影)

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭收押，民眾黨立委黃國昌表示，桃園地院新聞稿證實，鄭文燦首次應訊前就已經知道檢調偵辦內容，並把答辯方向都準備好了，「新潮流果然很夠力！」法務部應徹查究竟是誰洩的密。檢察官出身的國民黨 立委吳宗憲提醒，辦貪瀆案切莫忽視政治實質影響力。

黃國昌說，整起弊案涉及地方到中央為特定權貴提供量身打造一條龍服務，絕不是鄭文燦一個人就辦得下來，後續將考驗賴清德 總統的肅貪宣示，檢調是否真的能全面訴追徹查到底？還是高高舉起輕輕放下？臭不可聞的弊案要給全民一個清楚交代。

吳宗憲表示，鄭文燦前幾年當選新潮流組成的協會理事長，其中成員臥虎藏龍，例如兩岸國際召集人是陸委會副主委梁文傑，憲法法制召集人是此次幫鄭訴訟的律師鄧翊鴻，中央政府上至總統下至各部會首長，哪裡沒有新潮流影子？政治人物和政黨的影響力，從來就不容小看。

吳宗憲說，他在司法界打拚幾十年，對司法人員辛苦和專業從未有所質疑，踏入政壇卻更深入看到政治勢力的影響力有多龐大，這些無法直接呈現在承審法官的卷證中，但影響就不存在嗎？卷內沒有就沒有關說施壓嗎？司法界的亂象已給了台灣人民明確的否定答案。

另外，行政院發言人陳世凱昨羅列歷年民眾陳情案的相關公文，強調政府作業都有標準流程，沒有特別之處，黃國昌批評，行政院連幫忙自來水管埋管、學生錯過大學學力測驗報名的陳情案都拿出來講，這跟土地禿鷹集團欲牟取土開暴利行賄市長類比，是在小看人民的智商嗎？

國民黨立委陳玉珍質疑，時任總統府秘書長吳釗燮回信廖俊松指「總統至為重視」的總統府用牋是制式的嗎？為何一般民眾詢問政府事情，收到的回覆都是「請再等等」，某些特定人士企業就可獲得總統府用牋的特別回應，民進黨 政府的作為，令人感到神奇。