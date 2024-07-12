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基隆罷免謝國樑延燒 北北桃藍軍3市長固樑

記者林麗玉／台北12日電
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政4人，11日共同出席「我的減碳存摺全民運動」交流論壇活動。(記者許正宏／攝影)
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政4人，11日共同出席「我的減碳存摺全民運動」交流論壇活動。(記者許正宏／攝影)

基隆市長謝國樑深陷「拆樑」罷免危機，昨與雙北、桃園市長蔣萬安、侯友宜和張善政同框出席減碳活動，三人齊聲「固樑」，力挺意味濃，讓謝國樑當面感謝對基隆市的關心，「基北北桃是一體的，大家未來會共同做出更好的施政」。

公民團體「山海公民拆樑行動」進入第二階段連署查對作業，罷免方有信心成案，發言人李晏蓉說，正規畫活動讓市民了解罷免理由，準備衝刺第三階段罷免投票人數，國民黨有什麼人固樑不是重點；大約一個多月審查期間會繼續收連署書到5萬份，未來如有需要可補件。

謝國樑、蔣萬安、侯友宜和張善政昨出席基北北桃「我的減碳存摺」全民運動交流論壇，蔣說，他與謝國樑在基北北桃四市既有平台上，合作順利且愉快，謝市長這段期間在基隆推動的政策，讓基隆往好的方面改變，「如果為了罷免而罷免，這樣的操作，對台灣的民主是傷害」。

「謝國樑加油。」侯友宜說，謝的表現大家有目共睹，人民一定會有很清楚的判斷，這幾年基北北桃共同生活圈，不僅在減碳通力合作，交通捷運路網、生活圈人文經濟產業都並肩作戰，這個平台是讓生活圈共好。

張善政也直言「我們非常支持他」，謝國樑在基隆市長任內，所作所為都是捍衛基隆市民權益。

藍軍3市長力挺，讓謝國樑表示非常感謝3位市長對基隆市政通力合作，現階段仍是基北北桃聯合施政，將政策推出來，讓基隆市民有感，基北北桃是一體的，未來會共同做出更好的施政。

罷免 減碳 張善政

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