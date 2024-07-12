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追超思案…藍白聯手 立院成立進口蛋調查小組

記者王千豪、蔡晉宇、李柏澔／台北12日電
民眾黨立法委員張啓楷擔任進口蛋調查小組召集人。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨立法委員張啓楷擔任進口蛋調查小組召集人。(記者葉信菉／攝影)

國會查弊又有新動作，立法院經濟委員會昨天在藍白立委席次優勢下，通過成立「進口蛋調查小組」，由民眾黨立委張啓楷擔任調查小組召集人，預計調查超思案等進口蛋爭議。農業部表示，已竭盡所能進行行政調查，相關案件皆已進入偵查階段，將配合司法調查釐清真相，未來如有涉及不法也絕不寬貸，呼籲立委應循現行制度。

立院經濟委員會昨討論「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，民進黨立委陳亭妃、邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉、蔡易餘輪番上陣發言，表示超思案地檢署、監察院等單位正在調查中，成立調查小組違法違憲。

邱議瑩批評，國民黨通過的立法院職權行使法，目前進口蛋案件司法偵查中，國民黨連自己立的法都不遵守，太可笑了。國民黨立委張嘉郡反駁，依據立法院職權行使法，委員會可以成立專案調查小組，針對近年進口蛋的爭議，經委會有必要專案調查小組，並非針對已經移送檢調的超思案。

會議主席、國民黨立委楊瓊瓔也反問執政黨立委，「可以接受公帑被亂花十億，結果四點七億拿來銷毀雞蛋，還不能問，問了就說司法在調查？這是民意代表給人民的答案？」

朝野舌戰七十分鐘後，民進黨立委集體退席抗議，楊瓊瓔順勢宣布進口蛋調查小組成立。

張啓楷表示，超思案只是其中一部分，調查小組要查的是去年巴西蛋、前年日本蛋進口狀況，光是他辦公室整理出來的進口雞蛋疑點就超過廿個，到時候調查專案小組會一併整理，成立調查小組就是民意的展現。

農業部昨表示，穩定市場供需是進口雞蛋最初的目標，為符合當時社會大眾期待，農日夜不分緊急調度，就是希望能穩定國內雞蛋市場，然在政策執行中仍有尚需改進之處，農業部虛心檢討，同時配合司法調查釐清真相。

雞蛋 國民黨 農業部

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