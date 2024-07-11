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憲法法庭誘導提問護航 學者：大法官心有定見

記者屈彥辰／台北11日電
國會改革修法進入釋憲戰。憲法法庭就暫時處分部分進行準備程序，司法院長許宗力（中）擔任審判長。(記者杜建重／攝影)
國會改革修法進入釋憲戰。憲法法庭就暫時處分部分進行準備程序，司法院長許宗力（中）擔任審判長。(記者杜建重／攝影)

國會改革釋憲昨天首戰開打，憲法法庭召開準備程序庭，就暫時處分是否必要、適用範圍等邀各方意見陳述。雲林科技大學科法所教授楊智傑表示，哪些條文需要凍結，各方沒講清楚，難判斷大法官最終會如何裁定；前立委、執業律師李貴敏認為，大法官早就心有定見，也透過誘導提問，藉以凸顯暫時處分有其急迫性。

楊智傑說，暫時處分的構成要件是否成立，是昨天憲法法庭主要爭點，不過，大家都講得「有些開花」，這次所爭議的條文共有44條，討論暫時處分時，本應釐清哪幾條需要凍結，哪幾條不需要凍結，但聲請方的策略是不分條文一起批評，立法院機關代表也只能就重要條文簡答說明。

楊智傑指出，再從暫時處分的構成要件來看，某些大法官的問題似乎已顯示其預設立場，較多時間花在討論是否具有急迫性；但在他個人看來，並無急迫性，例如立法院並未真的邀請總統赴立院國情報告，調查小組也還沒有真的開會調查，而且構成要件並非只有「急迫性」，刻意強調「急迫性」是有些誤導。

李貴敏觀察開庭過程，認為大法官尤伯祥的提問方式較像是對造間的「交互詰問」，較不像是中立大法官的提問；尤的提問方式較像是「誘導性」提問，似乎希望透過民眾黨要求總統到立法院國情報告的「時間點」，凸顯暫時處分有其「急迫性」。此外，大法官詢問如果總統拒絕前往國情報告，立法院會怎麼處置？似乎也希望透過民眾黨立委黃國昌的回答來支持符合「暫時處分」要件中「難以回復的重大損害」。

她認為，聽起來尤伯祥早有定見，只是想找理由自圓其說。

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