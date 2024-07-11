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3外館又爆爭議 駐斐濟代表調回 外長：絕不護短

台灣新聞組／台北11日電

台灣駐外館處爭議連環爆，外交部長林佳龍昨呼籲同仁如果在外館有什麼問題，能把意見寫給部長信箱，外交部一定保密，並做具體調查，絕對不會護短。

繼台駐美代表俞大㵢被媒體爆料濫花公帑，昨又有媒體爆料，指控台駐WTO代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵等三名外交高官濫權自肥。

羅昌發夫婦被控苛刻下屬、公器私用。陳盈連被爆花60萬元台幣公帑在美國購買包含高階蘋果設備、音響擴大機、高階照相機等88項高檔用品，給住在洛杉磯的家人使用，今年關島官邸清點財物，發現有95項物品遺失，陳盈連指因颱風淹水，導致官邸財物損壞，但查那一天官邸根本沒有淹水。魏月涵則被下屬指控分工不均、議論同仁是非等，魏的先生同在美處，被爆與下屬有婚外情，返台後還升官。

台北中國時報報導，退休外交官批評，外交部會出現這種事就是上樑不正下樑歪，前總統蔡英文任內的前後任外交部長李大維、吳釗燮只用自己喜歡的人，那些人雖然資歷不夠，但仗著有靠山搞小圈圈，有能力擔任館長的人反無法派駐國外，導致外交人員心灰意冷。

林佳龍昨舉行首場媒體茶敘表示，針對外館內部管理，有檢舉或是爆料，都會請外館調查說明；他知道外國駐館館長在外因地制宜，在外交戰場上也面臨很大的壓力，但內部領導、統御，乃至管理，都應該做好，若有違反法令規定的部分，外交部一定會辦理，未來也會進行制度改革。

林佳龍指出，上任後即針對外館採購制度做分層核定、做全面改革，讓外館有所依循；而在個案上出現公款私用、甚至貪瀆的爆料，外交部都非常重視，例如陳盈連一案，他上任後就展開詳細調查，並將結果送廉政署，陳盈連也將調回外交部釐清細節。

退休 洛杉磯 蔡英文

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