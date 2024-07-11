國會改革暫時處分案急開憲法法庭 藍白質疑違程序正義

國會改革法案釋憲，憲法法庭就暫時處分行準備程序，關係機關立法院由民眾黨立委黃國昌（左起）及國民黨吳宗憲、翁曉玲代表出庭。(記者杜建重／攝影)

民進黨 立法院黨團、行政院、總統、監察院認為國會改革法案違憲，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭昨就暫時處分行準備程序，雙方唇槍舌戰三小時；藍白出庭先質疑程序正義，聲請機關認為，法案擴權會造成不可回復的後果。

關係機關立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌代表出庭。國民黨 立委吳宗憲表示，憲法法庭對於「被告方」立法院明顯不夠友善，只給立院三天時間請律師，時間太過倉促。民眾黨立委黃國昌也說，聲請人的聲請書要送達給相對人，應當受到憲法保障的「聽審請求權」，憲法法庭都沒辦法保障。

民進黨立委吳思瑤則認為，大法官 提問直球對決、切中要害，更打臉黃國昌「以問答問」。

黃國昌質疑，憲法法庭未將聲請書送達立法院，他得主動聲請閱卷才看到書狀，未保障當事人聽審請求權。他主張，暫時處分需有急迫性，如今沒有任何人權利受侵害，憲法法庭卻急忙開庭，不符正當法律程序，「大法官不該成為特定政黨守護神」。

黃國昌認為，除民進黨團聲請案受理外，行政院等三機關聲請案是否受理及憲法法庭何時評決、透過何種程序受理，「我們完全不知道」。

國民黨立委翁曉玲表示，憲法法庭沒有給予充足時間準備，7月3日通知，7月10日便要開庭，完全沒有考量立法院需要黨團協商及處理眾多程序；「武器不對等」也是此次開庭一大問題，立院只有三名律師，但是聲請方因為有總統府、行政院、監察院、民進黨團，共派出12名律師，根本就是一場「12打3」的戰役。

民進黨團認為，修法前，國民黨團總召傅崐萁曾說「讓民進黨找不到人當部會首長」，可見多數黨想透過修法癱瘓政府正常運作，可預期有難以回復的重大損害。

總統方面的聲請主張，除國情報告外，就立法院職權行使法關於人事同意權的規定而言，如不作暫時處分，可能容許立院不行使同意權，考試院長、副院長、考試委員皆過不了，導致國家考試無法順利舉行，訴訟代理人洪偉勝指出，國會改革法案二、三讀以舉手、無記名方式計票，違反公開透明原則。