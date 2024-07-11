首拜會賴總統 AIT新處長重申三公報與一中政策

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）就任，10日上午拜會賴清德總統。(圖／總統府提供)

美國在台協會（AIT）處長谷立言上任後，昨天首度拜會賴清德 總統。AIT指出，這是谷立言接任美國在台協會處長以來首度與賴總統會面，雙方討論美台夥伴關係的廣泛議題，谷立言除重申美國對台支持符合台灣關係法，三個聯合公報，以及六項保證的一中政策 ，也特別提到美國支持台灣自我防衛能力。

賴清德接見谷立言時表示，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展，也期待兩國持續深化經貿關係。

谷立言也特別提及美國支持台灣自我防衛能力的承諾。他再次重申，美國對台灣的支持符合美國長年以來基於「台灣關係法」、三個聯合公報，及六項保證的「一中政策」。

谷立言表示，台美雖然面對日益複雜的挑戰，但雙方長期夥伴關係也不斷強化。他有信心，在全球民主共同體的支持下，「我們可以持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度」。

此外，賴清德總統上任後是否將出訪友邦？外交部長林佳龍昨與媒體茶敘時表示，確實有幾個出訪行程在規畫中，不過現在還沒有定案，有決定就會對外報告。

林佳龍並透露，台灣有機會加入美國國防供應鏈 ，針對友岸外包有納入台灣，至於是哪些項目，還在洽談當中。林佳龍認為，美國在俄烏戰爭的軍事供應鏈中，所需的武器彈藥，還有相關設備，可以由台灣就近來生產。他說，這個台美大方向是一致的，未來具體合作項目在洽談當中。

他說，台灣外交過去是守勢，很怕被對岸挖牆腳，讓台灣與友邦斷交，現在必須善用經濟優勢，擴大雙邊，及多邊合作，確保國防守勢，維持台海和平現狀，以及強化防衛自主的能力、確保區域的和平穩定，而且要發揮外交攻勢，更主動、積極地讓台灣走向世界。