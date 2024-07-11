我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

稱車子視線死角 賴士葆疑未禮讓行人 2女被撞傷

記者廖炳棋、張睿廷／台北11日電
73歲立委賴士葆駕車撞倒正在過斑馬線的兩名女子，在立法院受訪時再度鞠躬向兩名女子道歉。(記者潘俊宏／攝影)
73歲立委賴士葆駕車撞倒正在過斑馬線的兩名女子，在立法院受訪時再度鞠躬向兩名女子道歉。(記者潘俊宏／攝影)

立法委員賴士葆前天晚上在台北市大安區瑞安街，疑似沒有注意到有行人穿越斑馬線，左轉時撞倒兩名女子，兩女分別有骨折及撕裂傷，送醫治療已無大礙，雙方正洽談和解事宜。賴士葆昨天在立法院鞠躬致歉。他說，自己沒酒駕，不過當地昏暗，沒注意到兩名女子，對此相當抱歉，這是人生首次撞到人，一定會負起所有責任。

賴士葆73歲，前晚9時11分駕駛休旅車南往北行經北市大安區瑞安街208巷時，左轉往西，疑似沒有看到過馬路的行人，左前車頭撞倒正在過斑馬線的兩名女子，全案已送交通分隊處理。

受傷兩人分別是63歲張姓女子、59歲蔡姓女子，張女左腳踝骨折、其餘部位無明顯外傷，蔡女頭部撕裂傷，都送仁愛醫院檢查治療中，意識清楚無生命危險。賴士葆車輛左前頭受損，自己沒受傷，警方到場實施酒測，酒測值為0。

賴士葆對自己肇事感到相當抱歉，他說前晚天色昏暗，當時綠燈可以左轉，不過因為車子的視線死角，沒看到兩名行人，不是故意，事發後他立刻送兩人至仁愛醫院，待到午夜12時，自己的辦公室主任也在現場，後來陪兩女在醫院診治，陪到昨天凌晨1時出院。

賴士葆在製作筆錄後，趕到醫院向兩名傷者致歉，並承諾負擔醫療費用及配合調查，坦言無論如何，對於造成車禍意外，都還是相當抱歉，有取得對方諒解，一定負起完全責任，未來開車會更加小心。

據了解，目前兩名傷者都尚未對賴士葆提告，由賴處理後續事宜。至於賴士葆未禮讓行人部分，將等相關跡證送交台北市交通大隊，肇事原因與結果判定出爐後再行舉發。

休旅 醫療費

上一則

「賴清德上任前討論多次」李遠哲：廢核要延後

下一則

受惠AI帶動半導體業發展 台灣百萬美元富豪大成長

延伸閱讀

台南槍案賴清德不吭聲 藍疑涉光電大餅黑金與政商掛勾

台南槍案賴清德不吭聲 藍疑涉光電大餅黑金與政商掛勾
台立委賴士葆駕車斑馬線撞傷2女 趕至醫院道歉

台立委賴士葆駕車斑馬線撞傷2女 趕至醫院道歉
另設3委員會 賴4成得票 挨批運作大總統制

另設3委員會 賴4成得票 挨批運作大總統制
財劃法修法 立院下會期再戰 財政部先提政院版

財劃法修法 立院下會期再戰 財政部先提政院版

熱門新聞

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
王建民。(本報資料照片)

王建民遭控和女醫師婚外情 遭名醫老公求償 確定免賠

2024-07-04 00:02
海基會董事長鄭文燦。(本報資料照片)

海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢凌晨聲押禁見

2024-07-05 21:17

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利