新聞眼／總統重視 政院速辦 官場一條龍紅現形

立委黃國昌昨針對鄭文燦涉貪案爆料，時任總統府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理廖俊松陳情案，當時行政院秘書長卓榮泰火速函發處理（圖）。(圖／取黃國昌質詢簡報)

桃園市前市長鄭文燦涉嫌華亞科技園區土地開發收賄案，院檢連日來為了應否羈押在一、二審間來回攻防。民眾黨立委黃國昌昨再爆料，讓外界一睹當時從主持協調會、向行政院爭取，再向總統陳情等經過；雖然府院昨以錯誤連結、不當影射等回應指控，但一句「總統至為重視」的官場現形，已非府院推稱「代轉」就能釋疑。

對於黃國昌的爆料指控，總統府透過發言人表示，來自各界所提建言，皆依規定與程序辦理並函轉給相關單位，行之有年。行政院則發聲明，強調相關指控純屬刻意影射、無端羅織，對「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

府院都提到，若有任何違法，歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。這其實是多此一言，因為黃國昌昨天爆料後，對於有犯罪嫌疑，司法機關本應依職權詳為偵查。

魔鬼藏在細節裡。根據黃國昌整理的事件時間序，外界除訝異鄭文燦及當時桃市府針對「林口工5工業區擴大變更案」的積極態度，不但向行政院爭取核定為國家重大建設，更由目前收押中的廖俊松向總統府陳情；府院如今的回應，似乎只把該件陳情當作一般案件，但試問，若只是行禮如儀的「代轉人民陳情」，會由當時總統府秘書長吳釗燮在函文政院還特別敘明「總統至為重視」？一般民眾會有這種待遇？而在2017年12月12日總統府函文後，時任行政院秘書長卓榮泰兩天後就函內政部 ，這樣還不算「火速處理」？

黃國昌的爆料內容，當然應受檢驗；但若內容非偽，人民更想知道的，應是當時的蔡英文 總統，到底是基於何種原因或情誼，會對該案「至為重視」？而收到如此指令的行政部門，豈能不全力配合？對立委形容的「一條龍」服務，還有多少人涉案，難道不必徹查？

對於黃國昌所言，府院雖以「看文說故事」、「無端羅織」等回批，但對公文的白紙黑字，卻未否認，只會讓人懷疑其中有貓膩。