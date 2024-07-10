不只俞大㵢 台灣多外館遭爆採購、霸凌、公帑使用亂象

中華民國外交部。(本報系資料照)

中華民國 駐WTO 代表羅昌發夫婦被控苛刻下屬、公器私用。羅的另一半也被爆出加入「採購小組」LINE 群組，美其名是要處理「駐團採購事宜」，實際上卻是讓下屬全天候處理她所交辦的事項。對此，台灣外交部表示，將要求相關館長說明。

外交部今表示，針對外館內部管理問題，外交部將針對媒體報導各節進行瞭解，要求相關館長說明，以先釐清事實真相。外交部並再次要求駐外館長注意領導統御原則，關心同仁工作情況，加強同仁間彼此溝通，以打造友善職場環境。

另一方面，外交部也強調，同仁對於業務推展或主管領導方式若有不同想法及意見，外交部均有建置部長信箱或相關申訴管道，對於申訴人的資訊均將保密，並以客觀、公平、公正原則，以開放、積極的態度處理同仁反映的各項建議與問題。

此外，有關報導指出駐美代表處行政組主管疑似霸凌同仁，外交部為釐清事實，已電請駐美國代表處調查。經駐處訪談雙方當事人及相關同仁，本案應係雙方當事人欠缺良好溝通、對工作方式之認知存有差異，以致在主觀上彼此互不理解所致。當事人也明確表示，在內部群組的發文是為表達個人感受，不曾也無意就本案提出申訴，也未曾主動轉傳發文內容給外界。

至於有關駐斐濟代表陳盈連遭指控使用公帑疑涉不法一事，外交部於接獲檢舉後已積極展開調查，並為示外交部不徇私、不護短的態度，全案先前已移送法務部廉政署接手調查。陳盈連將於近期調回國內，以配合接受國內相關機關的調查，以期早日查明真相。