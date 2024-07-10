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新聞評論／鄭文燦中箭落馬 藍白須防暗箭穿心

聯合報社論
民進黨全代會權力重組前，賴清德當務之急是先清理黨內門戶，讓皇權極大化。(本報資料照片)
民進黨全代會權力重組前，賴清德當務之急是先清理黨內門戶，讓皇權極大化。(本報資料照片)

民進黨七二一全代會前，綠委陳亭妃遭所屬派系「正國會」除名，海基會前董事長鄭文燦則涉貪丟官。民進黨的「格格」、「大阿哥」接連中箭重傷，不僅黨內「非信賴聯盟」人心惶惶，藍白陣營應該也是提心吊膽。鄭文燦、陳亭妃被鍘，是血腥大戰將開打的前兆，基隆市長謝國樑已成罷免頭陣，南市區漁會理事長林士傑街頭濺血，所有好鬥善戰的代議士及百里侯都要提防暗箭穿心。

「罷樑」已箭在弦上，民進黨正式下達動員令，罷樑連署立刻衝上4萬大關，預計最快9月投票定生死。面對綠營窮追猛咬，國民黨只能熱戰以對，謝國樑毫無迴避空間。畢竟，賴清德對待黨內同志都不手軟，對付政敵更不可能慈悲為懷。陳亭妃、鄭文燦的下場，凸顯賴清德的鐵面鐵心，綠營派系冷暖自知，但最後將號召綠營歸隊或激化黨內分裂，將是罷樑成敗的最大變數。

基隆市的罷樑烽火，某種程度稍稍幫民眾黨的新竹市長高虹安「解圍」降溫，但高虹安仍難逃成下一箭靶。台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，合議庭訂於7月24日一審宣判；高虹安主張無罪答辯，法律攻防將一翻兩瞪眼。政壇評估，最壞的結局將是一審宣判貪汙有罪，市長職務依法停職；接下來若二審判刑確定，她便將遭解職。屆時，視高虹安任期是否過半，決定新竹市長是否展開補選之戰，或由行政院派員代理接管。退一步說，民進黨就算無法透過司法攻防鬥倒高虹安，但她的形象已損傷，2026連任的難度將倍增。

對民進黨而言，高虹安猶如「肉中刺」，欲除之而後快。2022年縣市長選舉，前市長林智堅的骨牌效應，導致民進黨百里侯「一屍多命」，兵敗如山倒。當時黨主席蔡英文請辭負責，高虹安當選，始終是民進黨難以抹滅的恥辱。高虹安上任後，放大檢視新竹棒球場等前朝弊案，形同凌遲民進黨自豪的「綠色執政、品質保證」。新竹市是民眾黨主席柯文哲的故鄉，也是藍白合示範區，光復新竹成為民進黨重要目標；蔡總統做不到的事，如果賴總統做到了，勢必能留名黨史。

新竹縣市是生命共同體，隔鄰的新竹縣同樣不平靜。新竹縣長楊文科2026年即將任期屆滿，但新竹縣天坑頻傳，每次建商出事，就有暗箭射向楊文科。楊文科3月曾因涉貪交保，如此一來，將削弱其輔選交棒的正當性，綠營勢必趁虛而入，找到客家庄的破口。

相較於新竹，民進黨失去宜蘭的痛苦指數更高。宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，地方傳出，林姿妙女兒林羿伶將接任黨部主委，更被列為國民黨2026宜蘭縣長的可能人選。宜蘭是民進黨民主聖地，賴總統將宜蘭縣前縣長陳定南視為政治恩師，自稱「清出於南」。林姿妙若要交棒給女兒，民進黨必定傾巢而出，全力奪回「陳青天的故鄉」。

除了幾位指標的藍白百里侯，國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委徐巧芯等都是綠營「頭號戰犯」。戰鬥藍樹大招風，風波不斷，隨時可能「以身試法」。尤其鄭文燦涉貪聲押已開先河，其他藍白政治人物再「出事」，就不令人意外了。

民進黨全代會權力重組前，賴清德當務之急是先清理黨內門戶，讓皇權極大化，2026、2028才能號令天下。陳亭妃、鄭文燦的遭遇已是「預告」，賴清德鬥志昂揚，民進黨早已「超前部署」。烽火連天、狼煙四起，在野陣營必須謹記「唇亡齒寒」的道理，以免「人為刀俎、我為魚肉」。(轉載自聯合報社論)

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