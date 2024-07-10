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台南槍案賴清德不吭聲 藍疑涉光電大餅黑金與政商掛勾

記者屈彥辰、林縉明、黃婉婷、周宗禎／台北10日電
國民黨立委賴士葆質疑台南槍擊案背後，可能牽涉光電利益大餅。（本報資料照片）
國民黨立委賴士葆質疑台南槍擊案背後，可能牽涉光電利益大餅。（本報資料照片）

賴清德總統甫宣示打詐掃黑，發跡地台南就傳重大槍擊案，南市區漁會理事長林士傑遭11槍擊斃。由於適逢海基會前董事長鄭文燦傳涉貪不久，國民黨立委王鴻薇昨質疑事情並不單純；國民黨立委賴士葆則質疑槍擊案背後，可能牽涉光電。

林士傑為民進黨台南市議員林依婷之父，於台南政界、商界經營已久，人脈頗豐；還有媒體人聲稱林士傑是賴清德總統的超大樁腳，引起議論。

王鴻薇表示，賴清德面對鄭文燦涉貪、林士傑遭槍擊亡等兩事的態度截然不同，對鄭涉貪是第一時間出面回應，但對本命區台南的槍擊案卻一聲未吭；在鄭文燦被抓後不久，賴清德本命區發生槍擊案，是巧合嗎？為何台南不斷發生奇怪案件？包含爐碴案、正副議長賄選案、光電弊案，還有多位前官員涉貪被抓，這些事情，賴清德可以撇清嗎？

賴士葆說，林士傑槍擊案是重重打了賴清德耳光，台南變成「慶記（台語子彈諧音）之都」，肇因於龐大利益的誘惑；政府推動非核政策，在獨尊綠能政策下，到處可見土地種電，光電產業侵蝕消滅了農地、鹽田、魚塭。光電開發商與土地掮客到處尋找獵物，台南太陽能裝置容量全台第一，利益驅使黑金與政商掛勾，要分食光電利益大餅。

對於名嘴指林士傑是賴清德的超大樁腳，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文指出，台南人都知道，這種謠言無知且惡質；目前最重要的就是盡快破案，還給家屬一個公道，唯有破案釐清真相，才避免輿論對家屬造成二次傷害。

台南市長黃偉哲說，案件是否與政治有關、要等事實釐清後才能判定，任何揣測都無濟於事，也是對死者在天之靈的侮辱。

民進黨台南立委王定宇也指出，造成人命損失，應查得水落石出。他希望檢調盡快查明真相，誰做錯事就抓出來嚴辦，至於要比賽哪裡是「慶記之都」，國民黨不知道罵到多少自己人；若要講跟綠能光電有關，上周收押的不就是泛藍陣營的相關議長？

賴清德 槍擊 國民黨

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