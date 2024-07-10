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鄭文燦退回500萬 黃國昌：誰通風報信？誰壓案？

台灣新聞組／台北10日電
民眾黨立委黃國昌質疑有人壓鄭文燦涉貪案。(本報資料照片)
民眾黨立委黃國昌質疑有人壓鄭文燦涉貪案。(本報資料照片)

海基會前董事長鄭文燦涉犯貪汙治罪條例，民眾黨立委黃國昌表示，收錢的鄭文燦二度交保，悖離常理的裁定如何找回人民對司法的信心？他還說，檢調2017年就有監聽譯文並找到金流，為什麼沒約談搜索？全案顯然有人洩密，鄭文燦才會把台幣500萬元退回，時任法務部長邱太三、桃園地檢署檢察長彭坤業兩人同時陷入司法關說醜聞，當年到底發生什麼事情？誰壓案？誰洩密或通風報信？檢調都一定要徹查到底。

黃國昌質疑，行賄的人拿錢到市長官邸、人也被羈押、收賄金流被掌握，然後法院考量鄭文燦「被告之政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押」，看到新聞差點沒昏倒，「果不其然，實力雄厚的鄭文燦，20分鐘內就送到700萬元現金。」

行政院長卓榮泰表示，黃國昌心中的疑慮，社會難免會有同樣想法，檢調單位有辦案的速度、步驟、程序等，在適當的時間收案，對案件更有幫助，民主台灣應該不會有人壓案，但該案件在現在法律釐清之餘，對過去處理程序有無必要做檢討，法務部可以去了解。

另外，國民黨立委王鴻薇表示，桃園地檢署聲押鄭文燦再度失敗，桃園地院雖提高交保金額，但結果顯示賴系跟英系鬥爭不但白熱化，還延伸到司法、檢調間鬥法。法務部長鄭銘謙是賴系人馬，到了賴主政後舊案新辦，而且速辦鄭文燦，檢方想要聲押鄭文燦，桃園地院未同意，且連續兩次放走鄭文燦，法院老闆、司法院長許宗力是英系人馬，前總統蔡英文提名，院方代表的是英系力量，如今結果說明，此案有多少政治角力在裡面？

國民黨桃園市議員詹江村批鄭文燦長年利用體育賽事、農博、花博、元宵燈會、跨年晚會，巧立名目對桃園財團募款，財團多次抱怨，這些款項全被鄭以涉及個資為由列機密，議會無法監督，法院交保裁定會讓民怨沸騰。市議員凌濤也說，「送錢的羈押、收錢的交保」已不合理，二度交保更有違常理，外界提出與他有關的土地開發爭議不只一件，「鄭文燦有必要對外說明清楚」。

國民黨 蔡英文

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