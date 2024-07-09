新聞評論／說好聽是毋枉毋縱 就怕變「吾枉吾縱」

海基會董事長鄭文燦（右）涉貪案，總統賴清德（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。（本報資料照片）

海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內涉貪，並宣布辭去海基會董座職位，震撼政壇。此事引發兩個層面的熱議：在政治面，賴總統強調「肅貪」是政府重要工作，盼司法「毋枉毋縱」；外界則認為，他是在清除黨內最大勁敵。在司法面，外界讚許桃檢打貪追弊的雷霆行動，卻不苟同桃院讓鄭文燦交保之裁決。

鄭文燦在民進黨 「接班名單」中名列前茅，備受蔡英文 寵信，他也志得意滿。但他在桃園市長任內的多項行事，包括四處安插自己人馬，並利用工業區開發交好財團建商，皆備受爭議。但這些疑點，都在蔡英文的信任及他善於酬酢的遮掩下，被一筆帶過，甚至渲染成他「勤政」、「會做事」。這次，若不是在帶有內鬥色彩下以涉貪被辦，要一擊命中這位「大阿哥」要害，並不容易。

這起七年前的土地開發貪汙案件，至今方才爆發，可見政治和司法這些年來如何為他包庇，也暴露了蔡政府時代所謂官箴與正義的不堪。涉案的這塊9.5公頃農地，業者希望一併納入「華亞科學園區」變更為工業用地，主事者將台幣500萬元賄款直接送入鄭文燦官邸。一年後土地變更未遂，鄭文燦得悉有人調查此事，故將500萬賄款退回。問題是，收了1年的賄款，能因退回而抹去收賄貪汙的犯行嗎？遺憾的是，桃園地院的羈押庭女法官卻採信此說，駁回檢方聲押禁見之請，讓鄭文燦以500萬元交保。

但這名交保女法官隨即被揪出，其父親與鄭文燦相熟，在鄭文燦任行政院新聞局長及桃園市長時，分別擔任政風室主任及政風處長職。當日她輪值羈押庭法官，還是臨時換班，而得以承審此案。不僅如此，桃檢先前四度向桃園地院聲請搜索票，均遭駁回。種種奇怪的事態，都顯示桃園的院、檢態度相左，檢方想要積極偵辦，地院卻刻意行政干擾，形成「檢擒院縱」的怪現象。

鄭文燦被列為貪汙被告後，賴總統和民進黨均曾發表聲明，談到尊重司法處理，希望「毋枉毋縱」。這樣的表態，堪稱四平八穩，表達賴政府不會干預司法偵審。問題是，多年來慣於看顏色辦案的司法人員，或許還在摸索賴政府的真實意向，才會出現這種院檢各行其是的現象。尤其，當司法體系「聽命行事」慣了，連理當守護憲法的大法官都變成隨波逐流的水草，「毋枉毋縱」這樣的期許還有什麼意義？

以台南市議長邱莉莉涉及的正副議長賄選案為例，事發時全台沸沸揚揚，檢方監聽到雙方交易內容，前金、後謝、折扣條件一應俱全；當時有議員嚇到不敢回家睡覺，有3名國民黨議員果然跑票。但5月底一審判決出來，10名行賄及受賄被告一律無罪，法官連監聽譯文都不採認，並把「恐嚇」言詞當成朋友間的「玩笑」。如此，法官即輕鬆沒收了檢察官的所有努力。試問，民眾一再看到這種「你辦我放」的怪事，誰還會相信「毋枉毋縱」是一把真理之尺？

邱莉莉和鄭文燦，因為在黨內和賴清德 的親疏關係不同，即得到天差地別的司法待遇；那麼無論司法是枉是縱，都矮化成政治的工具，不再是為正義服務。目前在野黨政治人物也有多人涉案受審中，僅縣市長即有林姿妙、高虹安、楊文科等人；這些人能享有公平的審判嗎？或像邱莉莉那樣得到法官的特殊眷顧？

鄭文燦涉貪案遲了7年才辦，折射了蔡政府時代沉睡的正義與司法。上述案件若真的毋枉毋縱，人們應給它掌聲；怕的是，最後卻以「吾枉吾縱」作收。(轉載自聯合報社論)