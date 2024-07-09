鄭文燦交保撤銷重審 民進黨：若羈押 停權3年

桃園前市長鄭文燦涉貪獲交保，高院8日撤銷，桃園地院9日重開羈押庭。(本報資料照片)

桃園市前市長鄭文燦在林口工五擴大用地弊案涉收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院裁定台幣500萬元(約15萬4012美元)交保，檢方隨即抗告。台灣高等法院昨審理，合議庭認定鄭文燦仍有逃亡、串證、滅證可能，桃院對疑點卻未詳細論述，明顯有理由不備的違誤，裁定撤銷、發回桃園地院更為裁定；檢方抗告成功，桃院宣布今早10點重開羈押庭。

相關卷宗昨傍晚送回桃院。高院 表示，一般這類有關羈押的抗告，合議庭在評議完後，當晚就會請法警、司機送回原審法院，案件重新分案，法院人員仍須作業時間並通知當事人，鄭文燦在接到通知後，今天須再出庭。

高院指出，桃院未於裁定中說明鄭文燦究竟有無羈押原因，若鄭有羈押原因，是否均無羈押必要？一審沒有說明認定的依據，高院無從判斷其適法性、妥當性。

另外，高院也審酌如今通訊軟體發達，容易聯繫影響相關人未來的陳述，在全案情節尚未調查釐清前，鄭文燦與其他共犯、證人間是否有勾串可能？而桃院的諭知是否就能排除鄭逃亡、串證、滅證的可能？種種疑點，桃院都沒有詳細論述，有理由不備的違誤；合議庭認定桃院裁定不當，因而撤銷、發回桃院更裁。

桃園地院表示，昨天晚上收到高院裁定及卷證後，立即分案確定承辦法官，法官閱卷後決定開庭時間；但桃院強調為免帶給法官不必要的壓力，今天才會公布承審法官姓名。

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保，桃檢昨抗告成功，合議庭撤銷發回桃院更裁，將重開羈押庭。民進黨 廉政委員會昨晚舉行臨時會，確定立案調查，若鄭文燦被裁定羈押將停權3年；若一審有罪將除名，若無罪則會撤銷停權處分。

民進黨廉政委員會昨傍晚6時30分舉行臨時會，共7名委員出席，討論逾2小時。主委邱駿彥會後接受媒體訪問指出，廉政會確定立案，並作成決議，若鄭文燦被羈押，將停權3年；之所以從重處分，主因是廉政會認為，越高等級的國家公職，必須給予更高要求。

邱駿彥指出，假設鄭文燦被羈押，就確定停權3年，短時間內廉政會不會再開會討論；如果沒有羈押成功，廉政會將依照法定程序調查，會請當事人出面說明。

他續指，如果一審判決有罪，可能會有進一步嚴厲處分，依廉政條例就是除名；反之，如果一審判決無罪，就會撤銷停權3年的處分。他強調，廉政會所作決議不會受到法院判決影響，也許法院判決無罪，但廉政會認為此行為很不妥，還是會予以處分。他說，7名委員一致通過上述決議，大家都很重視此案。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，很多人認為鄭文燦的政治生命已經結束，「某個程度上面，自己同意這樣的看法。」國民黨 立委賴士葆表示，相信民進黨這次會懲處，「鄭文燦應該逃不掉了，（民進黨）其他派系都會看在眼裡。」