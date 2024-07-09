選罷法續戰全武行 綠委黃捷撬門占會議室韓國瑜要查

國民黨立委王鴻薇（左，穿橫條紋衣者）與民進黨立委林楚茵（坐者）等相互推擠，互控傷害。（記者許正宏／攝影）

立法院內政委員會昨日續戰「公職人員選舉罷免法」修正草案，藍綠均甲級動員。民進黨 立委凌晨4時先「撬開」會議室大門並搶下主席台，晚一步的國民黨 立委氣得調閱監視錄影並轉移開會地點；雙方陸續爆發數度衝突，會議在一片混亂下散會。

立法院長韓國瑜 原定昨天下午召集朝野協商，討論電業法、考試院人事提名、打詐專法等，但民進黨立院黨團直接缺席。國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷也紛紛針對綠營立委先「撬開」會議室一事，向韓國瑜討公道。韓國瑜嚴肅表示此事相當嚴重，若外面鎖匠能來開委員會會議室的門，「這不光是國會尊嚴，更是攸關國會安全」，立法院將進行調查。

內政委員會4日排審選罷法修正草案爆發衝突後，無黨籍召委高金素梅昨天再度排審，不過已經撤掉調高罷免門檻的國民黨立委許宇甄版本，僅審查原住民選罷法相關版本與民進黨立委吳秉叡版本。藍綠一早都甲級動員，嚴陣以待，國民黨立委大約6時抵達，見民進黨立委疑似撬開門已先占領會議室，大罵綠營「偷吃步」，並轉移陣地前往早已預借的交通委員會議室，綠營立委見狀紛紛衝上前卡位；民進黨立委林楚茵、國民黨立委王鴻薇兩人因而爆發肢體衝突，兩人也分至地檢署按鈴控告對方傷害罪。

國民黨立委不滿民進黨立委竟可在會議室法定開門時間前，搶先占下主席台，氣得調出監視錄影畫面。洪孟楷公布指出，民進黨立委黃捷凌晨4時左右，帶著一名助理撬開內政委員會會議室大門並潛入，接著民進黨總召柯建銘到場還敲門後進入。洪孟楷批評，「民進黨團確定要在立法院用破壞議事規則、破壞會議室、攻擊議事人員、攻擊秘書長的方式，來達成所有目的嗎？」

對於多名綠營立委在衝突中受傷，民進黨發言人吳崢指出，立委沒有暴力免責權，也建議民進黨團針對相關脫序行為，移送立法院紀律委員會裁處。