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民進黨廉政會決議：鄭文燦若涉貪遭收押 立即停權3年

記者黃婉婷／台北即時報導
海基會前董事長鄭文燦涉貪交保。(聯合報系資料照)
海基會前董事長鄭文燦涉貪交保。(聯合報系資料照)

桃園市前市長、已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪獲500萬元(台幣，約15.4萬美元)交保，桃檢8日抗告成功，合議庭撤銷發回桃院更裁，將重開羈押庭。民進黨廉政委員會今(8)晚舉行臨時會，確定立案調查，若鄭文燦被裁定羈押將停權3年；若一審有罪將除名，若無罪則會撤銷停權處分。

民進黨廉政委員會今傍晚6時30分舉行臨時會，共7名委員出席，討論逾2小時。主委邱駿彥會後接受媒體訪問指出，廉政會確定立案，並作成決議，若鄭文燦被羈押，將停權3年，之所以從重處分，主因是廉政會認為，越高等級的國家公職，必須給予更高要求。

邱駿彥指出，假設鄭文燦今晚被羈押，明天就確定停權3年，短時間內廉政會不會再開會討論，如果沒有羈押成功，廉政會將依照法定程序進行調查，會請當事人出面說明。

他續指，如果一審判決有罪，可能會有進一步嚴厲處分，依照廉政條例就是予以除名；反之，如果一審判決無罪，就會撤銷停權3年的處分。他強調，廉政會所做決議不會受到法院判決影響，也許法院判決無罪，但廉政會認為此行為很不妥，還是會予以處分。

邱駿彥解釋，此案的調查方向，主要還是依照貪汙治罪條例為方向，廉政條例中所要求的要件，跟民進黨紀律評議條例也都吻合；他說，7名委員會中是一致通過做成上述決議，大家都很重視此案。

邱駿彥透露，鄭文燦的辯護律師也是廉政委員，但他申請迴避；廉政委員會也認為他應該避嫌，不讓他參與相關會議。

邱駿彥說，廉政委員會是獨立單位，做成決議不需要黨中央同意，現已將決議送到黨中央；他也說，鄭文燦應該知道廉政會今晚要開會，但沒有任何表示，「我們也不需要等他任何消息，就依照廉政條例來。」

海基會前董事長鄭文燦涉貪交保，民進黨廉政委員會舉行臨時會確定立案處理。(攝影／曾...
海基會前董事長鄭文燦涉貪交保，民進黨廉政委員會舉行臨時會確定立案處理。(攝影／曾原信)

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