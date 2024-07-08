黑白集／鄭文燦這張骨牌倒了 下一張是誰

海基會董事長鄭文燦（右）涉貪案，總統賴清德（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。（本報資料照片）

鄭文燦因桃園市長任內一起貪汙案，生日當天被桃檢證人轉被告聲押；但桃園地院隨即以他次年歸還了該筆500萬（台幣，下同，約15.5萬美元）賄款為由，稱難以認定為犯罪所得，裁定他500萬交保。檢方出手快狠，但法院和稀泥應對，讓人看不懂司法忽擒忽縱到底在演哪齣。

檢方偵辦此案多時，已有四名涉案者遭押。鄭文燦是手握公權力的關鍵人物，法官能說他「一年後還賄款」，就不算貪汙嗎？總統府發聲明，希望司法「毋枉毋縱」；但檢方連日聲請搜索票都不准，讓人就見識了院檢間的擒縱拉扯。

正因太曖昧，外界只好把焦點放在政治劇情。鄭文燦是蔡英文 全力栽培的「大阿哥」，但落到賴清德 手裡，只給他一個無足輕重的海基會董事長職位。且上任才一個多月，立馬用貪汙罪的鍘刀伺候。如此一來，順勢拔掉了賴清德心頭的最大芒刺。兩人雖同屬新潮流，但「南流」鬥倒「北流」，賴清德這門戶也就算清理得差不多了。

當然，鄭文燦不止是流年不利。在桃園呼風喚雨八年，但他交棒時卻一敗塗地，市長及立委全輸，連台大碩論造假都不爭辯就直接認了。他當副院長還威風凜凜，連陳建仁都聽他擺布；誰料蔡英文一退朝，他就輸得精光，連名譽都掃地。

外界其實不必猜測賴清德在整他，這張骨牌倒下的聲音清脆，令人期待下一張骨牌。