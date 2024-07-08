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重磅快評／鄭百億舊案見光 蔡路線開始坍方？

重磅快評
桃園市前市長鄭文燦（右）疑涉桃園華亞科土地開發弊案，法院羈押庭裁定新台幣500萬元交保。(記者許正宏／攝影)
桃園市前市長鄭文燦（右）疑涉桃園華亞科土地開發弊案，法院羈押庭裁定新台幣500萬元交保。(記者許正宏／攝影)

鄭文燦喬土地爭議，堪稱蔡政府時期之最，但司法總是辦不出黑白。賴清德才上台，大阿哥立馬被七年前的收賄舊案扳倒。政壇充斥宮鬥秘辛，賴清德很應景，主動受訪指導辦案，「只要非法，檢調都應查辦」。不只提醒桃園地院，也是電擊司法系統：為何七年前就有證據，卻等到這時才能查辦？

燦哥落馬，院檢鬥法很精采。檢方私下吹風的內容比案情更有料。桃檢宣稱去年接獲檢舉，卻捱到改朝換代才能放手辦案。雖收押行賄的地主，但四度向法院聲請搜索阿燦，都被駁回。只能改採先傳喚訊問再當庭轉被告聲押。

桃園地院值班法官的老爸，「恰好」是燦哥在新聞局長及桃園市長的政風主管。法官列舉多項理由駁回聲押，卻露出馬腳。原來檢方早在2017年就拍到地主去市長官邸送錢，還有長期監聽譯文。誰在壓案養貪官？

法院縱放收賄者，燦哥速籌500萬台幣（約15.5萬美元）保釋金，笑著走出法院。賴總統人在台南參加私人追思禮拜，臨時安排專訪。他語氣急促對司法說重話，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋忘毋縱」。「打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要工作」，回應人民深刻期待，「不得不然」。

賴清德7日藉回應鄭文燦請辭海基會，再度喊話司法，「毋忘毋縱，盡速釐清事實」。總統連日指導辦案，但社會關心的是，賴總統玩真的嗎？

2017年桃檢辦不下去，時任法務部長是邱太三，桃檢檢察長是他親選的同學彭坤業，兩人還曾為壢新醫院院長逃稅案關說。邱在2018年離任，由蔡清洋接任，直到政權交接才下台。邱蔡二人深受蔡英文信任。若要追究是誰在替被稱為「鄭百億」的鄭文燦壓案，蔡朝的法務部長和檢調體系都不能置身事外。

去年大選時，燦哥涉入澳門開房間影片鑑定、進出八八會所、協助詐團炒地皮等案，他都高調提告，但檢調很有默契地不查案，形同讓鄭文燦利用司法「震懾」吹哨者。他若沒有蔡總統撐腰，如何能把法院當作庇護所？微妙的是，燦哥出事，賴系便傳出海基會董事長是蔡英文攔胡才讓燦哥擔任。將貪官「賴」給蔡的意味濃厚。

賴朝的劍砍蔡朝的官，引起國際關注。過去彭博、路透等友蔡外媒，不時吹捧蔡英文守護台灣民主，堪稱亞洲典範；但這回竟出現「前行政院副院長涉貪」，還說明他是蔡英文任內成為副揆。鄭文燦使「蔡英文光環」開始掉漆。

據傳最高檢察署奉旨督導各地檢方肅貪，啟動民進黨執政以來最大的打貪行動。如果賴清德要殺貪官血祭政權，那麼「蔡英文時代」的招牌，勢必會被打落貪腐泥沼中，她的政治路線也會失去傳承的正當性。不過，就算蔡英文失去光環，只要台南幫繼續享受「法外特權」，因公嫖妓、分贓光電利益逍遙無事的「台南模式」繼續上演，賴清德還是走不出貪腐執政的形象。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

蔡英文 賴清德 澳門

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