鄭文燦涉貪 朱立倫：已發生7年 為何此時才調查

海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，法院6日裁定新台幣500萬交保；對此國民黨主席朱立倫（前中）7日在雲林出席活動時受訪表示，相信司法非常公正，勿枉勿縱。前左為國民黨立委謝龍介、右為張嘉郡。(圖／)中央社

海基會前董事長鄭文燦被控收賄交保，國民黨 主席朱立倫昨在雲林參加活動時表示，「這件事七年了，這個時候才來偵辦，相信很多人有疑慮」。前立委邱毅則認為，賴清德 總統正開始揮出內鬥的屠刀，鄭文燦只是第一刀，下一個可能是民進黨 立法院黨團總召柯建銘，就連前總統蔡英文也「難逃魔爪」。

外界有人解讀，鄭案不僅是民進黨派系鬥爭，也是賴清德總統試圖鞏固凝聚力，朱立倫表示，大家希望法律公正，毋枉毋縱，他身為桃園老縣長，覺得這件事對桃園人來講非常遺憾，不管是司法單位、民進黨或賴政府，應該說明清楚。

國民黨立委賴士葆認為，此案有可能是賴清德總統在立威，告訴大家「要聽我的話」，民進黨現在上下都在等賴清德出面說話，要觀察賴清德的態度，才敢有後續動作。

民眾黨團總召黃國昌則說，在社會輿論的強大壓力之下，鄭文燦宣布請辭並不令人意外，民進黨此舉主要目的就是想斷尾求生，但真正重要的問題在於鄭文燦長年涉及多起土地開發弊案、早因論文抄襲遭撤銷學位，為何能在民進黨政府中屢屢擔任要職，直到紙包不住火後才請辭？「對於新潮流要員的廉能與誠信，採取如此低劣的雙重標準，賴清德政府令人失望。」

民進黨台南市黨部昨辦主委郭國文暨執評委宣誓就職，被視為賴總統「國王人馬」的郭國文表示，賴總統已強調任何人、政黨涉貪都要法辦，他也是相同立場；會中綠營政界人士私下直言，重金交保顯示犯罪嫌疑重大，鄭要全身而退恐有困難。

邱毅在臉書發文指出，鄭文燦和賴清德同屬新潮流，但鄭是北流、賴是南流，況且鄭文燦原本是蔡英文的口袋人選，「但因澳門嫖妓事件被我揭發，失去競爭力，賴清德因之脫穎而出」。

邱毅認為，鄭文𤌴發生這種事也是咎由自取、活該有事，「他既涉及貪污受賄，又不懂避諱收斂，大剌剌出入色情酒店、黑社會會所，怎麼可能逃過賴清德布下的天羅地網」。邱毅也點名，接下來賴的屠刀可能揮向柯建銘或其他人，就連前總統蔡英文一定也「難逃魔爪」。

國民黨議員游淑慧也在臉書點出賴清德的四個意圖，說賴清德打「肅貪正義之師」名號，提高自己威望，還能順便打擊不順眼政敵、震懾觀望騎驢者，一舉數得。

游說，賴清德的定調，就是直接指鄭文燦案件就是貪，辦他就是在肅貪。游說，「只能說：賴清德是個狠人」。