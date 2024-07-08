觀察站／綠釋憲沒輸過 藍批大法官內閣化

蔡政府任內憲法爭訟結果 製表／鄭媁

國會改革覆議案遭否決後，民進黨 政府兵分四路聲請釋憲；憲法法庭周三將召開程序準備庭，討論暫時處分案。盤點蔡政府時期，涉及五院的10件釋憲聲請，共作出3件釋憲文、兩件憲法法庭判決，以及5件被駁回，「符合民進黨價值」的案件可說沒輸過；如果此次民進黨政府再勝，將延續憲法官司「全壘打」戰績。

大法官 2019至2020年間，陸續針對軍公教年金改革、通姦罪、黨產條例等聲請案，作出釋憲結果。其中，年改案在法律不溯及既往、信賴保護原則、比例原則與憲法保障人民財產權部分都合憲，僅退休再任私校職停領退俸規定違憲。此外，大法官宣告刑法通姦罪違憲，一度引發社會熱議；對於民進黨積極推動「不當黨產處理條例」，大法官也宣布合憲。

隨著釋憲制度的改變，大法官會議改制憲法法庭後，針對蔡政府在2021年宣布含萊克多巴胺的美豬開放進口，不少地方政府紛紛訂定自治法規，禁止萊豬，憲法法庭則判決中央政府函告地方標準無效是合憲的。憲法法庭在2022年也認為「農田水利法」無侵害人民結社自由、財產權，判決合憲。

另方面，監察院曾針對黨產條例與軍公教年改有違憲之虞，聲請釋憲。不過，大法官直指監察院不具專屬聲請權，以及並非行使調查權時所需適用的法律，兩案均不受理。

針對民進黨立院黨團強勢主導通過的「前瞻基礎建設條例」及其預算 ，國民黨立委認為審查程序有重大瑕疵，聲請大法官解釋及暫時處分。但大法官認為無黨籍立委高金素梅當時未參與預算案表決，不符聲請門檻，因此不受理。藍營立委隨後再度聲請，仍被駁回。

回顧蔡政府任內憲法訟爭結果，國民黨立委賴士葆指出，「綠油油的大法官」已經內閣化，非常悲哀，立法院表決前瞻條例時這麼明顯的瑕疵，大法官都能以「高金素梅沒投票」為由而駁回，「民進黨御用大法官」這次會做出何種判決，在野黨已做好最壞打算。

在藍營立委眼中，目前15位大法官都是蔡英文總統任內提名，憲法判決一再「符合當道意旨」，已讓人難以期待；只是，此次國會改革修法，憲法法庭若火速准許暫時處分，連法案實施的時間都不給，等同國會機制被沒收，大法官必須為裁決負起責任。