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新聞眼／藍綠熱戰兩面刃 沉默力量是關鍵

記者 邱瑞杰、王慧瑛
前台北市長郝龍斌到基隆宣講挺基隆市長謝國樑，在罷免投票時用不同意票支持謝國樑，用不同意票教育、教訓民進黨。(記者邱瑞杰／攝影)
前台北市長郝龍斌到基隆宣講挺基隆市長謝國樑，在罷免投票時用不同意票支持謝國樑，用不同意票教育、教訓民進黨。(記者邱瑞杰／攝影)

罷免基隆市長謝國樑8日重新送件，綠營磨刀霍霍，「戰鬥藍」部隊昨進軍基隆，拆樑、固樑布陣壁壘分明。罷免案若宣告通過，投票勝負關鍵將在投票率及沉默力量表態率；最後關頭，謝國樑團隊要慎防失言、失分，若未審慎拆彈，恐讓藍營丟失基隆執政版圖。

公民團體發動罷謝，民進黨從暗助轉成明攻，讓謝國樑陷入一路挨打困境。國民黨體系戰鬥藍成員7日由趙少康領軍，意在先為謝開出一條血路，再圖翻轉局面。這場反制罷免行動，也有如開出固樑第一槍，先前多與拆樑陣營隔空交火，如今攻入陣地，未來甚至會近身肉搏。

罷免成功與否，牽涉很多因素，不能單看當選時的得票率、得票差距，還要觀察選區政治結構、被罷免人仇恨值、發起罷免方論述的正當性，以及議題擴散能量等。除被罷免者個人因素，大環境政治氛圍、民怨是否發酵等，也會產生連動效應。

施政風格及決策強調「做自己」、不夠細膩，成為謝國樑施政的硬傷。例如今年6月間，市民得漏夜排隊登記申請電動機車，就掀起一波怨言。拆樑團體順勢與國會改革議題搭上線，試圖拉長戰線並為輿論添柴火，最後階段3名民進黨基隆市議員助攻，將連署份數衝高。

罷免案若宣告成立，市府評估最快9月，最晚11月投票見真章。究竟要不要全力動員反制，藍營仍在評估。

有人認為基隆幅員不大、人口數不多，基隆市議會國民黨和親藍議員過半，強力動員反制有底氣，只要謝團隊不要出現大失分致命傷，有機會安然度過罷免危機。但也有人主張不要把對決氣氛炒得過熱，因為藍營群眾投票動能一向偏低，對罷免案其實沒有太多關注與投票意願，變成熱戰是兩面刃。一旦打成熱戰，催出藍綠基本盤，無政黨偏好的中間選民等沉默力量，是否表態是勝負指標。

罷免 投票 國民黨

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