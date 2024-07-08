李逸洋傳駐日 民進黨內驚訝 外交部尚無評論

考試院前副院長李逸洋傳出任駐日代表。(本報資料照片)

駐日代表謝長廷傳最快月底卸任，傳出將由曾任內政部 長的考試院前副院長李逸洋出任駐日代表。外交部昨回應，對於駐外館長人事相關傳言，外交部現階段沒有資訊，也沒有進一步評論。另駐法代表傳內定由現任保訓會主委郝培芝於8月底出任，行政院近日將正式核定並對外公布。

本報系聯合報報導，日前傳賴政府曾鎖定行政院前副院長葉菊蘭接任駐日代表，但葉幾經思考後婉拒，賴政府不得不重新考量，傳李逸洋因此雀屏中選，也已點頭答應。

謝長廷曾在4月10日接受駐日媒體訪問時說，「你們會很驚訝，你們都認識，是會講日文的人，當成是商界出身也可，但目前都還沒定案，我是有被問過意見。」

另據台北中國時報報導，由於李逸洋近年淡出政壇，與日本 政界淵源不深，這項人事安排讓黨內頗為驚訝。雖然該人事案仍待與日方最終商定後才會對外公布，但黨政人士表示，李逸洋曾擔任過考試院副院長，從輩分來看有一定層級，日本方面已初步表示尊重台方決定。

李逸洋曾於蔡政府時期擔任總統府資政、考試院副院長、保訓會主委，也曾於扁政府時期擔任內政部長、行政院人事行政總處改制前的人事行政局局長。

報導指出，行政院長卓榮泰今年5月上任前，曾公布駐法代表吳志中將出任外交部政務次長，但因巴黎奧運 即將於7月26日至8月11日舉行，預計奧運結束後，8月底吳志中才會返國擔任新職。黨政人士透露，郝培芝將接任駐法代。郝培芝畢業於台大歷史系、國發所碩士、法國巴黎第一大學政治系博士，是青平台董事和小英教育基金會成員，曾擔任過陸委會諮委，丈夫為不當黨產處理委員會委員許有為。