戰鬥藍挺謝國樑 重砲轟林右昌鼓動罷免

「戰鬥藍」發起人趙少康(左三)7日領軍到基隆信義市場開講，力挺基隆市長謝國樑(左四)，呼籲基隆市民踴躍投下「不同意罷免票」。(記者余承翰／攝影)

基隆市長謝國樑面臨罷免 案考驗，黨內隊友「戰鬥藍」成員昨到基隆街頭宣講相挺，指罷謝沒有道理，並朝前市長林右昌開砲，指林鼓動罷免，意在阻謝調查任內作為。林右昌陣營回應，謝市府辦理東岸商場招商，形同用強盜手段把「金雞母」送給財團，才是基隆人最質疑及憤怒之處。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，5日將連署人名冊及4萬多份連署書送到基隆市選委會，因村里造冊有錯、序號有誤、正影本數量不符遭退件。拆樑團體發言人李晏蓉昨說，已將正本與副本整理好，並確認序號無誤，今天下午會再次送交基市選委會。

中廣前董事長趙少康昨與台北市前市長郝龍斌及立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇和林沛祥，以及台北市議員游淑慧和鍾小平到基隆宣講；有支持罷謝者舉牌反制，被員警勸離到戰鬥藍集會範圍外，防止衝突擴大。

趙少康說，謝國樑很努力做基隆市長，罷免他當然沒道理，這麼好的市長如果把他罷免掉，是一件很不公道的事；如果要評斷謝國樑，兩年半以後的市長選舉再來看，謝才上任一年多，怎麼評斷呢？他號召群眾投下「不同意」罷免票。趙也質疑林右昌鼓動罷免是想轉移焦點，喊話要檢察官好好查大日、NET中間有什麼關係，「林右昌要小心，不要變成第二個鄭文燦」。

戰鬥藍成員指東岸商場爭議起因於屬市府的財產蓋好後，前市府隨便給別人用，林右昌不登記，謝國樑上任後登記成市產，錯了嗎？趙少康等人把砲口對準民進黨 和林右昌，指民進黨立委選輸了，卻輸不起想翻桌，民進黨做了許多見不得人的事情，希望透過覆議、釋憲，甚至罷免來翻桌，罷免謝國樑動機是要掩蓋林右昌當市長期間所做不公不義的事，並拿謝國樑來為明年罷免國民黨立委操兵。

謝國樑說，上任一年多來努力做事，打造基隆成為全台灣路口最友善的城市，也將舊公車處規畫成音樂空間，有如台北流行音樂中心；許多人對市府做出不實攻擊，他會逐步讓大家了解市府團隊努力做事，且不怕艱難，不管有沒有罷免投票 ，相信會獲得最後勝利。

謝國樑罷免案投票日最快落在9月底，民進黨雖宣稱罷免是公民行動，背地仍火力全開，7月16日立法院休會前，綠營國會改革宣講活動將鎖定「黨國復辟」為主軸，鎖定基隆謝家重點打擊，盼拉長戰線，加深民眾對藍營地方勢力的厭惡。

熟悉基隆政局的人士指出，「拆樑」門檻近7萬7000票，民進黨在基隆的基本盤則是6萬8000至7萬票，當前二階連署份數就有4萬，且大多是中間選民參與，而非傳統民進黨支持者，最後投票關頭，若能動員出民進黨基本盤至少四萬人，罷免案就有相當高的機會可以成功。

但也有民進黨人士憂心，距離罷免投票還有兩個多月，儘管謝國樑施政無力是硬傷，但若議題提前冷卻，可能重演前立委林昶佐罷免案時的情況，讓謝國樑得以「慘勝」收場。