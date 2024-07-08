新聞評論／民進黨阻查弊 正是國會需要調查權的理由

鏡電視申設案成為藍白開國會調查權的第一槍。(本報資料照片)

立法院通過國會改革五法，劍及履及，旋即成立「鏡電視調查小組」；接下來還將成立超思雞蛋 、聯合再生光電弊案、國發基金投資等案調查小組。對於這些調查小組的成立與運作，民進黨 聲請暫時處分、釋憲及議事杯葛等政治動作，也持續加大力道。一邊是「積極查弊」，一邊是「積極反查弊」，民進黨反對國會調查權的真實原因，已昭然若揭。

民進黨批評立法院調查權是「違憲」，侵犯監察院職權。然而，大法官已有多號解釋闡明，調查權是輔佐性權力，並非由任何機關獨攬。監察院的調查權，是為行使糾正、彈劾 、審計等權。立法院的調查權，則是為完整行使立法權和對行政機關的監督權，既未對調查結果進行司法處置，亦未做行政處分，更未進行糾正、彈劾，何來侵犯其他機關職權？

事實上，無論以「擴權」或「侵犯其他機關職權」為由，反對立法院調查權，都只是不讓立法院擁有完整監督行政職權的藉口。原因是民進黨八年執政，有太多不堪聞問的不當決策、行政濫權，甚至違法失職案件；而手握調查權的司法、監察權卻往往不聞不問，或者高舉輕放，更凸顯立法院擁有完整調查權的重要。

以甫成立的「鏡電視調查小組」為例。鏡電視成立過程，政治力介入傳聞甚囂塵上，疑雲重重，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）仍通過核照。立法院為釐清真相，早就成立「鏡電視調閱專案小組」，但因為只有「調閱」而無完整「調查」權，立法院要的資料，ＮＣＣ不是拒絕提供，就是只願給完全公開的資訊。而國會改革法案通過後，立院藍白兩黨欲成立鏡電視調查小組時，也仍然遭到民進黨百般阻撓。

立法院調閱鏡電視相關文件所遇到問題，只是過去幾年諸多立委查弊困難的縮影。諸如新冠疫情期間的疫苗、快篩採購疑案，弊案纏繞的光電疑雲，或者超思雞蛋採購、外交佣金等案件，立院要求提供資料，行政部門不是藉故拖延或避重就輕，就是以機密為由拒絕提供或「塗滿黑線」。這讓行政濫權更加肆無忌憚，民主監督制衡形同具文。

但在國會改革法案通過後，立法院成立「調查委員會」或「調查專案小組」，除可要求相關機關、人員、團體提供資料，如有需要，亦可舉行聽證會，要求相關機關或關係人、團體或證人出席。對提供資料或作證要求，若有無故不提供或虛偽作假者，則需擔負行政裁罰或刑事責任。這當然能大幅提升查弊效能。

而查弊只是國會調查權功能之一，藉此完善立法才是更積極的作為。如民進黨政策會執行長王義川的「手機監控人民」疑案，迄今真相不明；其中除涉黨政不分的行政濫權，更可能有現行法律漏洞問題，立法院如能調查清楚，當可完善立法。國會調查權可輔助立法功能，殆無疑義。

如今立法院藍白陣營均已提出多個社會矚目案件，建議成立調查小組或調查委員會。除已被鎖定優先查察的案件，其餘應該詳查者亦多不勝數。尤其諸多獨厚特定業者的政府行銷案等，均涉及民進黨派系要角、部會首長或「友綠」人士，如不成立專案小組或委員會調查，如何能讓真相大白？

民進黨掌握行政、監察權，並對司法有一定影響力，立法院行使調查權仍然困難重重，綠營勢必全力阻撓，防止立院揭開不堪聞問的重重黑幕。如今立院調查權的行使已經跨出重要的一步，必須持續加強力道，這不但是國會的權力，也是立委的職責，而且是已被遺忘八年的職責。(轉載自聯合報社論)