釋憲戰限期交出庭名單 司法院惹毛立法院

司法院近日一紙公文，要求立法院長韓國瑜限期交出釋憲案訟訴代理人等名單，被批不尊重立法院。(本報資料照片)

朝野大打釋憲戰，點燃四院戰火！總統府、行政院、監察院及民進黨 立院黨團四箭齊發，針對國會改革法案聲請釋憲及緊急處分，立法院正面迎戰兩院，司法院近日一紙公文，要求立法院長韓國瑜 限期交出訟訴代理人等名單，讓向來好脾氣的立法院秘書長周萬來都大為光火，忍不住在朝野協商時公開批判司法院不尊重立法院。

憲法法庭7月3日公布將於7月10日召開準備庭討論暫時處分案、8月6日開言詞辯論庭，並火速寄出通知書給立法院，要求交三名訴訟代理人名單；兩天後，即7月5日上午10點又送出一份新的通知書，改要求立法院交出三名訴訟代理人、三名機關代表、二名專家鑑定人。立法院收到公文後，韓國瑜也「插隊」排案緊急召集朝野協商。

立法院人士指出，司法院疑似搞烏龍，第一份通知書等於「當事人」不用出庭，只能律師出庭，完全違反聽審權；第二份通知書緊急「補單」才新增機關代表變成派六人出庭。

立法院高層也表示，司法院、立法院兩院院際事務，通常司法院秘書長都會親自送文，或是請立法院書面回函相關意見再處理，這次司法院竟直接以一紙「通知書」寄到立法院，「難道立法院是犯人嗎？」

大法官 不只對國會改革法案火速排審開庭，就連寄發通知書給立法院，都急急如律令，只給立法院不到一周的時間，就要交出律師名單。

法界人士質疑，以憲法法庭如此開庭速度，15名大法官簡直把手上案件晾在一旁，「緊急插隊」排審本案。大法官收案後短短不到一周就公布要開準備程序庭，而且還沒開完準備程序庭，就已經公布言詞辯論庭將於8月6日召開，對大法官而言算急件處理。

知情人士指出，立法院是合議制，推派自己的訴訟律師還必須開會協商，哪是司法院一紙公文說交就交，而且派律師有一定金額，還必須經過公務機關採購程序，時間上相當急迫，立法院前天協商完成、律師周三就要出庭，立法院只剩兩個工作天完成「採購」。